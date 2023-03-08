CHP’li kadın milletvekilleri: Hakkımızı helal etmiyoruz

CHP’li kadın milletvekilleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bugün ortak yazılı açıklama yaptı.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından bölgedeki kadınların temel sorunlarına yenilerinin eklendiği vurgulandı. Açıklamada, “Yaşanan son felaket ile kadın sorunlarının varlığına yenileri eklendi. Baş etmeye çalıştıkları tüm bu sorunların sadece doğal afet kaynaklı olmadığını, kader olmadığını biliyoruz. Ve biz kadınlar, deprem sonrası yaşanan bu tabloyu daha da ağırlaştıranın liyakatsiz atamalar, içi boşaltılan kurumların koordinasyonsuzluğu olduğunun da farkındayız. Aynı zamanda da çok öfkeliyiz ve helallik isteyenlere de tüm yitirilenler adına hakkımızı helal etmiyoruz” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu yıl, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, ülke olarak yaşadığımız deprem felaketinin yol açtığı derin keder ve üzüntü içindeyiz. Ağır yıkıma yola açan deprem ve ardı sıra yaşananlarla hiçbir şey artık 6 Şubat öncesi gibi değil, hele hele kadınlar için hiç değil.

Tüm afetlerde olduğu gibi, yaşanan son felaket ile toplumsal cinsiyet eşitsizliği kaynaklı istihdam, karar mekanizmalarında ve siyasette yeterince temsil edilememe, artan oranlarla kadına yönelik şiddet, istismar, taciz, kadın cinayetleri, emek mücadelesi gibi temel kadın sorunlarının varlığına yenileri eklendi. Tıpkı pandemide, sel felaketlerinde, orman yangınlarında olduğu gibi, deprem sonrasında da kadınlar ve çocuklar, çok daha ağır sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Aile bireylerini, yakınlarını, evlerini yitiren kadınlar, duydukları derin acının yanı sıra psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarla da baş etmeye çalışıyorlar. En temel gereksinim olan barınma, beslenme, sağlık, güvenlik, hijyen koşullarına erişim sorunlarının yanı sıra çocuklarının eğitim hakkından yoksunluğu ve gelecek endişesi ile kadınlar daha da derinden sarsılmış durumda.

“KADINLARIN SORUNLARININ KADER OLMADIĞINI BİLİYORUZ”

Baş etmeye çalıştıkları tüm bu sorunların sadece doğal afet kaynaklı olmadığını, kader olmadığını biliyoruz. Depremin büyüklüğünden çok, böylesi yıkıma yol açanın sorumlusunun bilimden, akıldan uzaklaşma, rant düşkünlüğü, plansızlık, vicdansızlık olduğunu da biz kadınlar, çok iyi biliyoruz. Ve biz kadınlar, deprem sonrası yaşanan bu tabloyu daha da ağırlaştıranın liyakatsiz atamalar, içi boşaltılan kurumların koordinasyonsuzluğu olduğunun da farkındayız. Aynı zamanda da çok öfkeliyiz ve helallik isteyenlere de tüm yitirilenler adına hakkımızı helal etmiyoruz.

“YARALARI DAYANIŞMA İÇİNDE BİRLİKTE SARMAYA SÖZ VERİYORUZ”

Depremde ve sonrasında yaşananları unutmamaya, unutturmamaya kararlı olduğumuz gibi, afetlere hazırlıklı olma yönünde mücadeleye de kararlıyız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, afetlere yönelik hazırlık süreçlerinde toplumsal cinsiyete du­yarlı, kapsayıcı planlamalarla uygulamaları hayata geçirmenin önemini de özellikle vurgulamak isteriz.

Depremin ilk gününden beri tüm milletvekillerimizle birlikte alanda olan ve yaşananlara bire bir tanıklık eden CHP’li kadın milletvekilleri olarak, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde, iktidarımızda, yaraları dayanışma içinde birlikte sarmaya ve bir daha böylesi yıkımlarla acılar yaşanmaması için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye söz veriyoruz.”

Kaynak: ANKA