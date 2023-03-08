'Depremden en fazla kadınlar etkilendi, en fazla onlar mağdur oldu'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı “Türkiye’de Kadın Hakları İhlalleri Raporu’nun” detaylarını açıkladı.

Raporda, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) 17 Şubat 2023 tarihli raporundaki verilere yer verildi. Buna göre; depremden 226 bin hamile kadın etkilendi. Kadın doğum hastaneleri ve çok sayıda birinci basamak sağlık kuruluşları da dahil olmak üzere 11 ilde 15 hastane, depremlerin etkisiyle zarar gördü. “Deprem bölgesinde çok sayıda kadın ile çocuğun, travmatize olduğu ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu” belirtildi. “Kadınların aşırı kalabalık barınaklarda, kendilerinin ve çocuklarının güvenliğinden kaygı duyarak yaşadığı” aktarıldı.

Tanrıkulu’nun raporunda; 2002-2022 yılları arasında Türkiye’de en az 7 bin 398 kadının yaşam hakkının ihlal edildiği belirtildi. Tanrıkulu, ayrıca şu açıklamayı yaptı:

“Kadınlar, bütün dünyada ve Türkiye’de ezilmeye, hor görülmeye, şiddet görmeye devam ediyor. Emekleri sömürülüyor. Cinsel istismara uğruyorlar. Depremden de en fazla kadınlarımız etkilendi, en fazla onlar etkilendi, en fazla onlar mağdur oldu. Dünya Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre, Türkiye; 146 ülke arasında 124. sırada, cinsiyet eşitsizliği konusunda… Kadınlar, şiddet görmeye devam ediyor. Sadece geçen yıl 327 kadın öldürüldü. İş cinayetlerinde de kadınlar ölmeye devam ediyor. Geçen yıl 108 kadın işçi yaşamını yitirdi. Bir kez daha bütün kadınların bugününü kutluyorum. Kadınların; sömürülmediği, ezilmediği, şiddet görmediği yarınları hep beraber, birlikte kuracağız.”

Kaynak: ANKA