CHP'li İlgezdi Sabah'ı yalanladı: "Hiçbir üyemiz böyle gayri ahlaki tutumlara tenezzül etmez"

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik’in İstanbul İl Başkanlığı’na adaylığını açıklamasının ardından Sabah gazetesinde Çelik’in İl Başkanlığını garantilemek için İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve CHP’li başkanların sözde para verdiği öne sürüldü.

AKP’ye yakın Sabah gazetesinin haberinde ismi geçen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’den konuya ilişkin yalanlama geldi.

İlgezdi’nin açıklamasında, “Bugün Sabah Gazetesi ve bazı basın organlarında ismimi dahil ederek yapılan sözde iddialara dayanan yalan haberler, CHP ailemizdeki demokratik yarışı hazmedemeyen, içimizi karıştırmak isteyen odak ve anlayışların eseridir” ifadelerini kullandı.

İlgezdi açıklamasının devamında şunları söyledi:

“CHP içindeki tüm delegelerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız yaratılmak istenen bu kirli dezenformasyon karşısında dik durur ve hiçbir üyemiz böyle gayri ahlaki tutumlara tenezzül etmez.

İsmimin anılarak şahit gösterildiğim söz konusu haber baştan aşağı yalandır. Bütün ilçe başkanlarımızı ve üyelerimizi kirletmeye çalışan bu zihniyeti esefle kınıyorum.

Bu iftiralar karşısında hukuki süreci başlatacağımı kamuoyuna sunuyorum”

Kaynak: Gerçek Gündem