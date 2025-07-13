CHP'li Gülcan Kış'tan MEB'in 'TÜGVA' Yanıtına Tepki: 'İdeolojik Yapılar Okullarımızda'

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Eğitim sistemiyle ilgili pek çok tartışma söz konusuyken, muhalefetten bazı milletvekilleri bu konuyla alakalı soru önergeleri veriyor. Son olarak CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış’ın, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında yapılan protokollere ilişkin verdiği yazılı soru önergesine MEB tarafından bir yanıt verildi. Ancak bu yanıt, eğitimdeki kamusal sorumlulukların aşındığına dair işaretler de verdi.

YANITLAR ENDİŞELERİ DİNDİRMEDİ

MEB sadece TÜGVA değil; aralarında Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, KADEM, TÜRGEV ve İHH gibi çok sayıda dini vakıf ve derneğin de bulunduğu kuruluşlarla toplam 1745 protokol imzalandığını bildirdi. Bu protokollerin ne kapsadığı ve kimlerin hangi yetkiyle okul ortamlarına girebildiği gibi elzem sorulara ise yanıt verilmedi.

CHP'li Gülcan Kış’ın önergesinde bilhassa altını çizdiği "TÜGVA’nın ilkokul öğrencilerini de yaz etkinliklerine dahil etmeye çalıştığı" ve "protokol dışı uygulamalara karşı çıkan okul yöneticilerine baskı yapıldığı" gibi iddialar aydınlatılmadı. Bakanlık sadece etkinliklerin gönüllülük esasıyla yapıldığını, kişisel verilerin rıza olmadan alınamayacağını ve protokollere uyulmadığı durumda fesih hakkı olduğunu söyledi.

'PEDAGOJİK OLARAK HİÇBİR VASIFLARI YOK'

Gülcan Kış, hem bu durumu hem de MEB'in cevabını sert sözlerle eleştirdi. Kamuoyunun endişelerinin bu yanıtla giderilmeyip aksine körüklendiğini ifade eden CHP'li Kış, laik ve bilimsel eğitim sisteminin çökertildiğini savundu. Pedagojik olarak hiçbir vasfı ve yeterliliği olmayan ideolojik yapıların okullara sokulduğunu söyleyen Kış, "Bu tablo çok net: Çocuklarımız bilimle değil, protokolle büyüyor" dedi.

Devletin eğitim hizmetini bırakıp bu sorumluluğu bazı vakıf ve derneklere devrettiğini belirterek okullarda böyle ideolojik yapılara yer verilemeyeceğine, bunun eğitim ihlali olduğunda değindi. Bu durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Gülcan Kış, "MEB kendini geri çekiyor, öğrencileri, velileri, öğretmenleri dışlayarak çocukların gelişimini belli ideolojik yapılara teslim ediyor" diye konuştu.