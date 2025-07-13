Erciyes 38 Futbol Kulübü Kadem Burak Yaşar ile Devam Dedi

Erciyes 38 Futbol Kulübü iç transferde kaleci Kadem Burak Yaşar ile yeniden anlaştığını duyurdu.

Erciyes 38 Futbol Kulübü Kadem Burak Yaşar ile Devam Dedi
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TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü; yeni sezon öncesi iç ve dış transferde çalışmalarına devam ediyor. Mavi siyahlılar iç transferde başarılı kaleci Kadem Burak Yaşar ile yeniden anlaştı ve sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

1995 doğumlu kaleci Kadem Burak, 2024-2025 sezonunda mavi-siyahlı forma ile 29 maçta forma giydi.

Erciyes 38 Futbol Kulübünden yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol Takım Futbolcumuz Kadem Burak Yaşar’ın sözleşmesi 1 yıl süreyle uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: İHA

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