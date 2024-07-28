CHP’li Belediyelere Borç Kıskacının Perde Arkası! Sayıştay Defalarca Uyarmış, AKP İzlemiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'belediye borçları' açıklaması gündemdeki yerini koruyor. Sayıştay'ın biriken borçlar konusunda yıllardır uyarı yaptığı öğrenilirken, AKP'li belediyelerin dikkate almadığı ortaya çıktı.

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CHP’li Belediyelere Borç Kıskacının Perde Arkası! Sayıştay Defalarca Uyarmış, AKP İzlemiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim yenilgisinin ardından CHP’li belediyeleri kastederek, SGK prim borçlarının 'kaynağından tahsilatına' başlanacağı yönündeki açıklamasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Sayıştay’ın 2017 yılında SGK ödemelerine ilişkin raporuna AKP’nin “Mevzuat engeli var” cevabını verdiğini aktardı.

Saygı Öztürk, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Sayıştay’ın 2017 yılı raporunda, SGK’ya ödenmeyen borçlar kapsamlı olarak ele alınmış. Raporda, belediyelerin prim borçlarının tahsil edilemediği ve bu sorunun ciddi risk oluşturulduğu belirtilmiş. O dönem, belediyelerin çoğunluğunu elinde bulunduran AKP iktidarı, Sayıştay’ın saptamalarına karşı “Mevzuat engeli var” cevabını veriyor. TBMM’de çoğunluğu olduğu için istediği yasayı hemen çıkaran AKP, madem yasal düzenleme gerekiyorsa bunu neden yapmaz? Neden yapsınlar ki, o zamanlar belediyelerin çoğunluğu iktidar partisindeydi.

Sayıştay aynı konuyu 2020, 2021 ve 2022 yıllarında da ayrıntılı şekilde işleyip iktidarı uyarmasına rağmen, sorun büyümeye ve SGK için ciddi risk olmaya devam etti. Ne zaman belediyeler CHP’nin eline geçti, Sayıştay’ın uyarılarına yıllarca kulak tıkayan iktidar, SGK’nın belediyelerden alacaklarını hatırladı. Tabii ki hatırlamalı ama şimdiye kadar bu kadar borcun birikmesine niçin seyirci kaldınız?”

İktidar, belediyelere hakimken SGK’ya olan borçları tahsil etmeyerek sorunu büyütmüş. Belediyeleri kaybedince de CHP’nin eline bu koca bombayı bırakmış. Şimdiki adımı ise pimi çekip koşarak uzaklaşmak. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır.”

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AKP Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
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