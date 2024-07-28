Motosiklet Sürücüsünün Feci Ölümü! Araç ile Duvar Arasında Sıkıştı

İzmit'te sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, park halindeki araç ile duvar arasında sıkıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu ise yaralandı.

Motosiklet Sürücüsünün Feci Ölümü! Araç ile Duvar Arasında Sıkıştı

İzmit Kemalapaşa Mahallesi D-100 Karayolu Kuzey Yan Yolu üzerinde Merkez Bankası mevkiinde, gece yarısı trafik kazası meydana geldi. İstanbul yönünde giden Galip Tuna idaresindeki motosiklet, henüz bilinmeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak D-100 Karayolu ile yan yolu ayıran istinat duvarının önünde park halinde olan hafif ticari araç ile duvar arasına girdi. İstinat duvarına ve hafif ticari araca çarpan motosiklet, önde park halinde olan minibüse çarparak durdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde motosiklette yolcu olan Baran Altun'un yaralandığı, sürücü Galip Tuna'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Araçların arasında sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarılan yaralı, ambulans ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Galip Tuna'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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