Dilan Polat'ın Tahliye Reddinin Nedeni Belli Oldu

Dilan Polat ve Engin Polat’ın 40 yıla kadar hapislerinin istendiği davada yeni gelişme yaşandı. Dilan Polat’ın tahliye talebinin neden reddedildiği ortaya çıktı.

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Dilan Polat'ın Tahliye Reddinin Nedeni Belli Oldu

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yeni gelişme yaşandı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Bu kararla birlikte dosyaya gelen son MASAK raporunun lehlerine olduğunu belirten Polat çiftinin avukatları tahliye talep etti. Dosya incelenmek üzere İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkeme 4 tutuklu sanığın itirazını reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, Dilan Polat yönünden ise ayrı bir parantez açtı. Dilan Polat için ise eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin evraklar geldiğinde yapılacağını belirtti. Ayrıca Mahkeme, tahliye talebinin MASAK raporunda Dilan Polat yönünden suç unsuru olabilecek bir eylem tespit edilemediği ve sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle yapıldığını belirtti.

Sabah’tan Arzu Kaya'nın aktardığına göre; sanık Dilan Polat hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu ve henüz savunmasının alınmadığını kaydeden mahkeme, hakkında istenen ceza miktarının dikkate alındığında kaçma şüphesinin olduğunun altını çizdi. İtirazı reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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