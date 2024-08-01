CHP’li Başarır Belgelerle İsrail Ticaretini Açıkladı: 'Konu Paraysa AKP’nin Vicdanı Olmuyor'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İsrail’e kurşun geçirmez cam ticareti yapıldığını belgelerle kamuoyuna açıkladı. Başarır, “Konu paraysa, konu ticari ilişkilerse AKP’nin ve yönetiminin hiçbir şekilde vicdanı, kalbi ya da öncelikleri olmuyor.” dedi.

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CHP’li Başarır Belgelerle İsrail Ticaretini Açıkladı: 'Konu Paraysa AKP’nin Vicdanı Olmuyor'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “İsrail’in tek taraflı saldırılarının başladığı günden beri ticari ilişkileri kesmemiz gerektiğini söyledik. Bizi yalanladılar; kısmen ticari ilişkilerin yapıldığını, sonra yasaklandığını söylediler. Ama bu iktidarın, Filistin konusunda ne kadar samimiyetsiz ve yalan dolu bilgiler verdiğini kamuoyuna göstereceğiz” diyerek şu açıklamayı yaptı:

CHP’li Başarır Belgelerle İsrail Ticaretini Açıkladı: 'Konu Paraysa AKP’nin Vicdanı Olmuyor' - Resim : 1

“KONU PARAYSA AKP’NİN VİCDANI OLMUYOR”

“Yer Mersin. Şirket Salt Grup, sahibi Mekin Merter Salt, AKP’nin eski il başkanı. Bu kişi kurşun geçirmez camları Yunanistan’ın Pire Limanı üzerinden İsrail’e ihraç ediyor. Üreten firma Star Grup. İstanbul Hadımköy’de. Oradan Mersin’e, Salt Grup’a, Mersin Limanı’ndan da önce Yunanistan’a, oradan da İsrail’e gidiyor. Biz bunu barkodlarıyla, evraklarıyla hepsiyle kamuoyuna paylaşacağız. Bu bir utanmazlıktır. Bu bir samimiyetsizliktir. Bu kamuoyuyla, vicdanlarla dalga geçmek, alay etmektir. Hep söylüyorum; konu paraysa, konu ticari ilişkilerse AKP’nin ve yönetiminin hiçbir şekilde vicdanı, kalbi ya da öncelikleri olmuyor. Tıpkı Filistin meselesinde olduğu gibi. Şimdi soruyorum: Bu Star Grup, Salt Grup, bu kurşun geçirmez camları neden İsrail’e yolluyor? Tabii ki İsrail’e bir şey olmasın diye, İsrail kurşun geçirmesin diye. Ama Filistin’de o evlerde, o hastanelerde kurşun geçirmez cam yok ve çocuklar ölüyor. Utanın, utanın, utanın.”

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Kaynak: ANKA

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