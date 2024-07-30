CHP'li Başarır'dan 'Haciz' Tepkisi: 'Bu Ülkenin, Şirketlerden 800 Milyar Lira Alacağı Varken...'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in hesaplarına haciz konulmasına tepki göstererek "Birazcık utanın. İki milletvekiliniz milyarlarca liralık ciro yapmış, vergi ödememiş, tek bir soruşturma yok. 5 şirket artı sekiz tane o şirketlere bağlı alt şirketler bir lira vergi ödememiş. Toplamda 800 milyarı bulan bu ülkenin vergi alacağı var, belediyelere haciz yapıyorsunuz. Bu toplumun, bu ülkenin ahını almayın" dedi.

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CHP'li Başarır'dan 'Haciz' Tepkisi: 'Bu Ülkenin, Şirketlerden 800 Milyar Lira Alacağı Varken...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin belediyeleriniz SGK’ya olan birikmiş borçlarını ödesinler” açıklamasıyla başlayan tartışmaların ardından belediyelere haciz işlemleri uygulanmaya başlandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hesaplarına haciz konulduğunu belirterek, “Binlerce özel şirketten alacağı olan SGK, primlerini sadece belediyelerden tahsil ederek rahatlayacak mı? SGK ihya mı olacak? Muhalif partilerin belediyelerini sıkıntıya sokmak için yapılan bir uygulama olduğunu değerlendiriyorum" diye konuştu.

'BU ÜLKENİN ŞİRKETLERDEN 800 MİLYAR TL ALACAĞI VAR'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır söz konusu durum hakkında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, belediyelere hacze başlamış, vergi ve sigorta primleriyle ilgili. Mersin Belediyesi'nden başlamış. Birazcık utanın. İki milletvekiliniz milyarlarca liralık ciro yapmış, vergi ödememiş, tek bir soruşturma yok. Bu belediyelerin borçlarının büyük çoğunluğu sizin dönemlere ait. 5 şirket artı sekiz tane o şirketlere bağlı alt şirketler bir lira vergi ödememiş. Toplamda 800 milyarı bulan bu ülkenin vergi alacağı var, belediyelere haciz yapıyorsunuz. Bu toplumun, bu ülkenin ahını almayın. Bırakın belediyeler çalışsın, onları da öderiz ama belediyeleri çalıştırmamak, mahalle mutfaklarını kapatmak, halk ekmekleri kapatmak için bunları yaptığınızı biliyoruz. Bir gün bu halk size bunun hesabını soracak.”

Kaynak: ANKA

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