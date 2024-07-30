Türkiye-Ermenistan Normalleşiyor: 2 Yılın Ardından İlk Görüşme

Normalleşme süreci kapsamında Türkiye ile Ermenistan temsilcileri, 2022 Temmuz'unun ardından ilk kez bir araya geldi.

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Türkiye-Ermenistan Normalleşiyor: 2 Yılın Ardından İlk Görüşme

Uzun bir süredir araları açık olan iki ülke normalleşiyor. Türkiye ile Ermenistan temsilcileri iki yıllık aranın ardından bir araya geldi.

Habertürk’te yer alan habere göre, Türkiye temsilcisi Serdar Kılıç ile Ermenistan temsilcisi Ruben Rubinyan Türkiye-Ermenistan sınırı Margara-Alican kapısında bir araya geldi. İki ülkenin normalleşmeden sorumlu yetkilileri, Türkiye-Ermenistan sınırında el sıkıştı.

Aktarılan bilgiye göre, iki ülke arasındaki görüşmeler, sınırının Ermenistan tarafında başladı, öğleden sonra ise sınırın Türkiye tarafında devam edecek. Türkiye-Ermenistan arasında yapılan en son görüşme Temmuz 2022'de Viyana'da gerçekleşmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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