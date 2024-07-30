Erdoğan'ı Olimpiyatlara Gitmekten Torunu Vazgeçirmiş! 'Dede Gitme Orada LGBT Gösterisi Yapacaklar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'DEDE GİTME ORADA LGBT GÖSTERİSİ YAPACAKLAR'

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılışına neden katılmadığını açıklayan Erdoğan, torununun "Dede gitme, orada LGBT gösterisi yapacaklar" sözleri üzerine açılış törenine katılmadığını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Macron beni davet etti, ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum "Dede gitme" dedi. Niye dedim, "Orada LGBT gösterisi yapacaklar" dedi. Çıkardı bana Instagram'dan o görüntüleri izletti. "Tamam kızım gitmiyorum" dedim. Bakınız, bizim inancımızda insan yaratılmışların en şereflisidir. Paris'te yapılmak istenen insanı hayvanlardan dahi aşağı seviyeye çekme projesidir."