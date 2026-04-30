CHP'den 'Arif Kocabıyık' Açıklaması: Rozetini Özgür Özel Takmıştı

CHP'den, yakın zamanda rozeti takılan Arif Kocabıyık'a ilişkin bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış; henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık’ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur" dendi.

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, CHP'ye katılmış ve rozetini ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel takmıştı. Ancak Kocabıyık'ın sosyal medyada azınlıklara yönelik olarak kullandığı ifadelerin gündeme gelmesiyle birlikte bu gelişme kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

'ÜYELİK İŞLEMLERİ DURDURULDU'

CHP'den söz konusu durum hakkında bir açıklama geldi. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, salı günü grup toplantısının ardından, her hafta olduğu gibi makamında, Meclis’e gelen konuklarını kabul etmiştir.

Akşam saatlerine kadar süren yoğun kabul programı sırasında, pek çok vatandaşa olduğu gibi, Antalya’dan gelen partiye katılmak istediği iletilen Arif Kocabıyık’a da rozet takılması rica edilmiştir.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, kalabalık ve yoğun görüşme trafiği içinde, üyelik talebinde bulunan çok sayıda yurttaşımıza olduğu gibi Arif Kocabıyık’a da rozet takmıştır.

Ancak daha sonra, söz konusu kişinin geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış; henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık’ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA

MEB'den Eğitimde Radikal Kararlar: Okullarda Yeni Dönem Başlıyor MEB'den Eğitimde Radikal Kararlar: Okullarda Yeni Dönem Başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs Mesajı: İşçinin Aleyhine Adım Atmayız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs Mesajı: İşçinin Aleyhine Adım Atmayız
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Müstehcen Görüntüler Tepki Çekmişti: Böcek Ailesine İlişkin Paylaşımlara Soruşturma Böcek Ailesine İlişkin Paylaşımlara Soruşturma
İBB Davasında Flaş Gelişme: Savcı 9 Sanık İçin Tahliye İstedi Savcı 9 Sanık İçin Tahliye İstedi
Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Gözaltına Alındı Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Gözaltında
Körfez'de ABD'siz Denklem: Hamaney'den Stratejik 'Hürmüz' İlanı Hamaney'den Stratejik 'Hürmüz' İlanı
Ataşehir Belediyesi’nde Onursal Adıgüzel’in Yerine Murat Güneş Seçildi Ataşehir'de Başkan Vekili Belli Oldu