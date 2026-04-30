MEB'den Eğitimde Radikal Kararlar: Okullarda Yeni Dönem Başlıyor

TBMM Akran Zorbalığı ile Mücadele Alt Komisyonu tarafından hazırlanan yeni rapora göre, okullarda ve dijital mecralarda artış gösteren zorbalık vakalarına karşı bir dizi yeni düzenleme hayata geçiriliyor.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre rapor; eğitim müfredatından fiziki güvenlik önlemlerine, yapay zekâ destekli dijital takipten psikolojik desteğe kadar birçok alanda yeni adımlar içeriyor.

'ALO ZORBALIK' HATTI VE 'DİJİTAL İMDAT BUTONU'

Öğrencilerin okul içi veya okul dışında karşılaştıkları zorbalık eylemlerini hızlı bir şekilde yetkililere bildirebilmesi için teknolojik altyapılar oluşturuluyor:

Anonim bildirim imkanı: Çocukların olayları telefon, mobil uygulama veya çevrimiçi platformlar üzerinden anonim bir şekilde bildirebileceği özel yardım hatları (Alo Zorbalık) kurulacak.

Dijital imdat butonu: Tablet veya telefonlara yüklenebilecek bir çağrı sistemi geliştirilecek. Bu uygulama sayesinde çocuklar tek tuşla yetkililere veya yakınlarına konum bilgisini ileterek acil yardım talep edebilecek.

MÜFREDATA YENİ ZORUNLU DERS

Zorbalığın temelden önlenmesi amacıyla eğitim müfredatında güncellemeler planlanıyor:

* Müfredata çatışma çözme becerileri entegre edilecek ve "Empati ve Sosyal Beceriler" dersi zorunlu hale getirilecek.

* Öğrencilerin de aktif görev alacağı akran arabuluculuğu programları tüm eğitim kurumlarında uygulanmaya başlanacak.

* Okul yönetimleri bünyesinde zorbalığı önleyici öğrenci konseyleri ve öğrenci liderlik grupları oluşturulacak.

RİSKLİ BÖLGELER SÜREKLİ GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Fiziksel şiddet ve zorbalık riskine karşı okulların fiziksel alanlarındaki denetim mekanizmaları sıkılaştırılıyor:

* Özellikle koridorlar, teneffüs alanları ve okul çevresi gibi riskli bölgeler; kamera sistemleri, nöbetçi öğretmenler ve güvenlik görevlileri ile sürekli izlenecek.

* Okul içerisinde öğrencilerin şikayetlerini ve sorunlarını rahatça iletebilecekleri, erişilebilir bir destek sistemi kurulacak.

* Mahalle bazında veya sosyal hizmet merkezleri gibi kamu kurumlarında, çocukların direkt olarak başvurabileceği çocuk dostu danışmanlar istihdam edilecek.

ŞİDDET EĞİLİMLİ ÇOCUKLARA ÖZEL EĞİTİM

Komisyon raporu, sadece mağduriyetleri önlemeyi değil, zorbalık eğilimi gösteren çocukların rehabilitasyonunu da kapsıyor:

* Şiddet veya zorbalık eğilimi tespit edilen öğrencilere; empati, sosyal beceri ve öfke kontrolü odaklı özel eğitim programları verilecek.

* Tüm okullarda akran zorbalığına yönelik düzenli risk analizleri gerçekleştirilecek.

* Risk altındaki öğrencilerin erken tespiti için davranış kontrol listeleri oluşturulacak ve bu öğrenciler hızla uzman desteğine yönlendirilecek.

Kaynak: Takvim