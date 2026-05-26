CHP'de 1 Haziran Alarmı: Kılıçdaroğlu 'A Takımı'nı Topluyor, İhraçlar Masada

İstinaf mahkemesinin 'mutlak butlan' kararı sonrası yönetimi devralan ve genel başkan ilan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin en yetkili organı olan Parti Meclisi’ni ve Yüksek Disiplin Kurulu'nu 1 Haziran Pazartesi günü toplama kararı aldı. Toplantıda yeni Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlenerek görev dağılımı yapılacak, ihraç talepleri masaya yatırılacak. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun eski PM'nin toplanması için mahkemeye verdiği dilekçenin kabul edildiği öğrenildi.

Son Güncelleme:
CHP'de 1 Haziran Alarmı: Kılıçdaroğlu 'A Takımı'nı Topluyor, İhraçlar Masada
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’de istinaf mahkemesinin kurultay sürecine yönelik verdiği 'mutlak butlan' kararı sonrasında hareketli günler yaşanıyor. Genel başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla görevlerine iade edilen Parti Meclisi’ni (PM) 1 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de acil gündemle topluyor.

YENİ KURMAYLAR BELİRLENİYOR

Toplantının ana gündem maddeleri şunlar olacak:

  • Yeni MYK Oluşumu: PM üyeleri arasından Kılıçdaroğlu’nun yeni A takımı (Merkez Yönetim Kurulu) seçilecek.
  • Görev Dağılımı: Genel Başkan yardımcıları ve parti sözcüsü belirlenerek yeni yol haritası çizilecek.
  • Disiplin Mesaisi: Aynı gün saat 15.00'te toplanacak olan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), parti içi disiplin süreçlerini ve ihraç taleplerini karara bağlayacak.

ESKİ KADRODAN 11 İSİM PM'DE YER ALAMAYACAK

Mahkeme kararıyla, CHP’nin 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. Olağan Kurultayı'nda seçilen PM ve YDK üyeleri görevlerine iade edildi. Ancak o dönem listede yer alan birçok kritik isim, değişen siyasi pozisyonları veya yasal engeller nedeniyle 60 kişilik yeni PM’de yer bulamayacak.

PM dışında kalan isimler ve gerekçeleri:

  • Belediye Başkanı Olanlar: Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı, Onursal Adıgüzel ve Candan Yüceer belediye başkanlığı görevleri nedeniyle PM'de yer alamayacak.
  • Meclis Görevi Olanlar: TBMM Başkanvekilleri Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca ile CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir tüzük gereği listede olmayacak.
  • İstifa ve Vefat: Eren Erdem partiden istifa ettiği, Lale Karabıyık ise vefat ettiği için listeden düştü.

YEDEK ÜYELER GÖREVE ÇAĞRILACAK

Boşalan bu koltuklar için tüzük gereği 37. Kurultay’ın yedek üye listesi aldıkları oy sırasına göre PM’ye davet edilecek. O dönem yedek listede olan ancak daha sonra CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise listede yer almayacak.

ESKİ PM GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan Kılıçdaroğlu cephesinin Parti Meclisi talebi kabul edildi. İcra, 38. Kurultay öncesi Parti Meclisi'nin toplanması talebini onayladı.

CHP'de 1 Haziran Alarmı: Kılıçdaroğlu 'A Takımı'nı Topluyor, İhraçlar Masada - Resim : 1

Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Açıklama: 'CHP Ahlaki Kodlarına Dönmek Zorunda'Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Açıklama: 'CHP Ahlaki Kodlarına Dönmek Zorunda'Siyaset

CHP’de Mutlak Butlan Kararı Sonrası Neler Olacak? Özgür Özel Yol Haritasını AçıkladıCHP’de Mutlak Butlan Kararı Sonrası Neler Olacak? Özgür Özel Yol Haritasını AçıkladıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Mutlak butlan
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
CHP'de Bayramlaşma Resti: Kılıçdaroğlu ve Özel Aynı Güne Çağrı Yaptı Özgür Özel de Ankara'da Olacak
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
İstanbul Nefes Aldı: Trafik Yoğunluğu Tek Haneli Rakamlarda İstanbul Nefes Aldı: Trafik Yoğunluğu Tek Haneli Rakamlarda
ÇOK OKUNANLAR
İran’da Peş Peşe Patlama Sesleri İran’da Peş Peşe Patlama Sesleri
CHP’de Mutlak Butlan Kararı Sonrası Neler Olacak? Özgür Özel Yol Haritasını Açıkladı CHP’de Mutlak Butlan Kararı Sonrası Neler Olacak? Özgür Özel Yol Haritasını Açıkladı
CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Mustafa Günay Gözaltında Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Kılıçdaroğlu'ndan Maaş Talimatı Kılıçdaroğlu'ndan Maaş Talimatı
CHP'de Bayramlaşma Resti: Kılıçdaroğlu ve Özel Aynı Güne Çağrı Yaptı Özgür Özel de Ankara'da Olacak