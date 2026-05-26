CHP'de 1 Haziran Alarmı: Kılıçdaroğlu 'A Takımı'nı Topluyor, İhraçlar Masada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’de istinaf mahkemesinin kurultay sürecine yönelik verdiği 'mutlak butlan' kararı sonrasında hareketli günler yaşanıyor. Genel başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla görevlerine iade edilen Parti Meclisi’ni (PM) 1 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de acil gündemle topluyor.

YENİ KURMAYLAR BELİRLENİYOR

Toplantının ana gündem maddeleri şunlar olacak:

Yeni MYK Oluşumu: PM üyeleri arasından Kılıçdaroğlu’nun yeni A takımı (Merkez Yönetim Kurulu) seçilecek.

Görev Dağılımı: Genel Başkan yardımcıları ve parti sözcüsü belirlenerek yeni yol haritası çizilecek.

Disiplin Mesaisi: Aynı gün saat 15.00'te toplanacak olan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), parti içi disiplin süreçlerini ve ihraç taleplerini karara bağlayacak.

ESKİ KADRODAN 11 İSİM PM'DE YER ALAMAYACAK

Mahkeme kararıyla, CHP’nin 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. Olağan Kurultayı'nda seçilen PM ve YDK üyeleri görevlerine iade edildi. Ancak o dönem listede yer alan birçok kritik isim, değişen siyasi pozisyonları veya yasal engeller nedeniyle 60 kişilik yeni PM’de yer bulamayacak.

PM dışında kalan isimler ve gerekçeleri:

Belediye Başkanı Olanlar: Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı, Onursal Adıgüzel ve Candan Yüceer belediye başkanlığı görevleri nedeniyle PM'de yer alamayacak.

Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı, Onursal Adıgüzel ve Candan Yüceer belediye başkanlığı görevleri nedeniyle PM'de yer alamayacak. Meclis Görevi Olanlar: TBMM Başkanvekilleri Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca ile CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir tüzük gereği listede olmayacak.

TBMM Başkanvekilleri Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca ile CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir tüzük gereği listede olmayacak. İstifa ve Vefat: Eren Erdem partiden istifa ettiği, Lale Karabıyık ise vefat ettiği için listeden düştü.

YEDEK ÜYELER GÖREVE ÇAĞRILACAK

Boşalan bu koltuklar için tüzük gereği 37. Kurultay’ın yedek üye listesi aldıkları oy sırasına göre PM’ye davet edilecek. O dönem yedek listede olan ancak daha sonra CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise listede yer almayacak.

ESKİ PM GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan Kılıçdaroğlu cephesinin Parti Meclisi talebi kabul edildi. İcra, 38. Kurultay öncesi Parti Meclisi'nin toplanması talebini onayladı.

Kaynak: AA