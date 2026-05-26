İstanbul Nefes Aldı: Trafik Yoğunluğu Tek Haneli Rakamlarda

Kurban Bayramı tatili için yüz binlerce İstanbullunun memleketlerine ve tatil beldelerine akın etmesiyle megakent tamamen boşaldı. Arife gününde normal şartlarda kilitlenen ana arterler, köprüler ve bağlantı yolları bomboş kaldı. İBB verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 8 gibi tarihi bir düşük seviyeyi gördü.

Son Güncelleme:
İstanbul Nefes Aldı: Trafik Yoğunluğu Tek Haneli Rakamlarda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin dördüncü gününde (Arife günü) en sakin günlerinden birini yaşıyor. Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin günün her saati yoğun olan D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprülerde araç sayısının yok denecek kadar az olması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelindeki trafik durumu şu şekilde ölçüldü:

  • Genel Yoğunluk: Yüzde 8
  • Avrupa Yakası: Yüzde 9
  • Anadolu Yakası: Yüzde 2

KÖPRÜLER VE ANA ARTERLER BOMBOŞ

Her gün milyonlarca aracın geçiş yaptığı ve saatlerce süren kuyrukların oluştuğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ulaşım tamamen akıcı bir şekilde sağlanıyor.

Tatilcilerin şehri terk etmesiyle birlikte sadece otoyollar değil, toplu taşıma araçları ve duraklar da sakin bir güne uyandı.

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul Kurban Bayramı Tatil
Son Güncelleme:
Elazığ Sivrice'de Deprem Elazığ Sivrice'de Deprem
CHP'de Bayramlaşma Resti: Kılıçdaroğlu ve Özel Aynı Güne Çağrı Yaptı Özgür Özel de Ankara'da Olacak
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
İran’da Peş Peşe Patlama Sesleri İran’da Peş Peşe Patlama Sesleri
CHP’de Mutlak Butlan Kararı Sonrası Neler Olacak? Özgür Özel Yol Haritasını Açıkladı CHP’de Mutlak Butlan Kararı Sonrası Neler Olacak? Özgür Özel Yol Haritasını Açıkladı
CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Mustafa Günay Gözaltında Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Kılıçdaroğlu'ndan Maaş Talimatı Kılıçdaroğlu'ndan Maaş Talimatı
CHP'de Bayramlaşma Resti: Kılıçdaroğlu ve Özel Aynı Güne Çağrı Yaptı Özgür Özel de Ankara'da Olacak