İstanbul Nefes Aldı: Trafik Yoğunluğu Tek Haneli Rakamlarda

İstanbul, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin dördüncü gününde (Arife günü) en sakin günlerinden birini yaşıyor. Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin günün her saati yoğun olan D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprülerde araç sayısının yok denecek kadar az olması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelindeki trafik durumu şu şekilde ölçüldü:

Genel Yoğunluk: Yüzde 8

Avrupa Yakası: Yüzde 9

Anadolu Yakası: Yüzde 2

KÖPRÜLER VE ANA ARTERLER BOMBOŞ

Her gün milyonlarca aracın geçiş yaptığı ve saatlerce süren kuyrukların oluştuğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ulaşım tamamen akıcı bir şekilde sağlanıyor.

Tatilcilerin şehri terk etmesiyle birlikte sadece otoyollar değil, toplu taşıma araçları ve duraklar da sakin bir güne uyandı.

Kaynak: AA