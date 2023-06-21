CHP ‘vize sorunu’ için Meclis araştırması istedi, AKP oylarıyla reddedildi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in imzasıyla verilen önerge, TBMM’de AKP ve MHP oylarıyla reddedilirken, Çakırözer, “Ne denmişti? 1 Temmuz 2016'da vizesiz seyahat başlayacaktı. Hani nerede? Yedi yıl sonra geldiğimiz nokta sadece başarısızlık değil, yüz binlerce yurttaşımızı mağdur eden bir büyük krizdir. ‘Avrupalılar şantaj yapıyor’ deyip kenara çekilmek bu sorumluluktan kimseyi kurtaramaz. Yeni Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın önceliği vatandaşımızın çektiği bu vize eziyetini sonlandırmak olmalıdır. Umarız o da koltuğu devraldığı eski bakan gibi, vatandaşlarımız vize çilesi çekerken ‘Norveçliler artık Türkiye'ye pasaportsuz girecek’ diye anlaşma imzalayıp mutluluk pozları vermez” dedi. Türkiye’nin ekonomide, demokraside içinde bulunduğu duruma da dikkat çeken Çakırözer, “Yurttaşlarımıza insan onuruna yaraşır hayat koşulları sağlayamazsak, vize çilesi artarak sürecektir. Demokrasimizi, hukuk devletimizi, ekonomimizi ne kadar güçlendirirsek, vatandaşlarımız da o kadar kolay vize alır hale gelecektir” diye konuştu.

AKP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Tük vatandaşlarının Schengen bölgeleri başta olmak üzere Avrupa ülkelerine yaptığı vize başvurularında yaşanan sıkıntılar krize dönüşürken, CHP yüzbinlerce yurttaşın yaşadığı vize sorunu için Meclis araştırması istedi. TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in verdiği Araştırma Önergesi, TBMM’de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

TBMM’de önerge üzerine konuşan CHP’li Çakırözer, vize meselesinin Türk vatandaşlarının onuru, Türkiye Cumhuriyetinin itibarı meselesi olduğuna dikkat çekti.

GAZETECİ, SANATÇI, ÖĞRENCİ, İŞ İNSANI MAĞDUR..

2022 yılında yaklaşık 3,5 milyon yurttaşın başta Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada olmak üzere yurt dışına çıkmak için vize başvurusunda bulunduğunu hatırlatan Çakırözer, şöyle konuştu:

“Her yıl da bu sayı artmakta. Bu insanlarımız konsolosluk kapılarında büyük çileler çekmekte, randevuyu almak için dahi aylarca bekliyorlar! Sağlık için acil gidecek olan da bekliyor, eğitim için gidecek olan da, fuarda iş bağlantısı yapacak iş insanı da bekliyor! Evlenmiş, eşiyle kavuşacak olan da… Ve en acısı da aylar süren bekleyişin sonunda birçoğu ‘ret’ yanıtı alıyor. Kimler yok ki ret alan? Gazetecisi, sanatçısı… İşte Tolga Çevik, Özcan Deniz, Volkan Konak, Onur Akın, Altan Sancar, Deniz Türkali, burs kazanan öğrenciler, konferans daveti alan hocalar, bağlantı yapacak ihracatçılar, Cihangir Muhtarı bile var, düğününü kaçıran polis memuru var, bunlar gibi yüz binlerce ret yanıtı alan vatandaşımız var.”

GÜRCİSTAN, BOSNA HERSEK’E KOLAYLIK VAR, TÜRKİYE’YE YOK

Vize sıkıntısının birinci boyutunun vize süreçlerini zorlaştıran ülkelerin duruşu oluğunu belirten Çakırözer, Türkiye’den yapılan başvurulara yönelik açık bir tavır olduğunu söyledi. 2004 yılında Türkiye’den yapılan başvuruların yüzde 4’ü reddedilirken, bu oranın şimdi yüzde 50’lere çıktığını dile getiren Çakırözer, “Bizim gibi AB adayı olan Kuzey Makedonya, Karadağ, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna ile AB adayı dahi olmayan Gürcistan, Bosna Hersek gibi onlarca ülkenin vatandaşı Avrupa'ya serbest girebilirken, aynı vize kolaylığının Türk vatandaşlarından esirgeniyor olması kabul edilemez. Bu haksızlığı gidermek herkesten önce yirmi bir yıllık bu iktidarın sorumluluğudur” dedi.

“2016’DA VİZESİZ SEYAHAT BAŞLAYACAKTI! HANİ NEREDE”

Çakırözer, ‘1 Temmuz 2016’da vizesiz seyahat başlayacak’ söylemlerini hatırlatırken, “Ne denmişti? 1 Temmuz 2016'da vizesiz seyahat başlayacaktı. Hani nerede? Yedi yıl sonra geldiğimiz nokta sadece başarısızlık değil, yüz binlerce yurttaşımızı mağdur eden bir büyük krizdir. ‘Avrupalılar şantaj yapıyor’ deyip kenara çekilmek bu sorumluluktan kimseyi kurtaramaz. Yeni Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın önceliği vatandaşımızın çektiği bu vize eziyetini sonlandırmak olmalıdır. Umarız o da koltuğu devraldığı eski bakan gibi, vatandaşlarımız vize çilesi çekerken ‘Norveçliler artık Türkiye'ye pasaportsuz girecek’ diye anlaşma imzalayıp mutluluk pozları vermez” diye konuştu.

“MAĞDURİYET YAŞAYAN TOPLUM KESİMLERİNİ DE ÇÖZÜME DAHİL EDELİM”

Çakırözer, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde TBMM’yi temsil eden heyetin Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sıkıntısına ilişkin sunduğu raporu da gündeme getirken, “Hakkımızı aramak tabii ki Meclisimizin, partilerimizin sorumluluğudur. Nitekim, Heyetin AKPM’de kabul ettirdiği karar bu yönde atılan önemli bir adımdır. Şimdi, bugün, desteğinizle Meclis çatısı altında kuracağımız komisyon o sürecin de takibini mümkün kılacaktır. Hatta mağduriyet yaşayan toplum kesimlerinin temsilcileri, iş dünyası örgütleri, basın örgütleri, oyuncu birlikleri, öğrenci ve akademi oluşumlarını da sürece dâhil ederek muhataplarımızın karşısında güçlü biçimde olabilir, ortak çözümler üretebiliriz” dedi.

“GİDİYORLAR ÇÜNKÜ ÜLKEDE NEFES ALAMIYORLAR”

Demokraside, hukukta, ekonomide Türkiye’nin içinde bulunduğu duruma da dikkat çeken Çakırözer, Türk vatandaşlarının vize sıkıntısı yaşamasında asıl meselenin Türkiye’nin içinde bulunduğu durum olduğunu söyledi. Çakırözer şöyle konuştu:

“Pasaportumuzun değeri ve yaşadığımız vize çilesi aynı zamanda ülkemizin dünyadaki itibarının yansımasıdır. Bakın, sadece 2022 yılında 50 bin vatandaşımız AB ülkelerine iltica başvurusunda bulunmuş. Suriye, Afganistan ve Venezuela'dan sonra 4'üncüyüz. Sizce reva mıdır bu bizim ülkemize? Kendimize sormalıyız, neden yüz binlerce gencimiz geleceğini güzel vatanımızda görmüyor? Çünkü bu ülkede nefes alamıyorlar. Bir tweet atanın yaka paça gözaltına alındığı, en temel haklarımız olan ifade, basın ve protesto hakkımızın yok edildiği, festivallerin, konserlerin dahi yasaklandığı bir ülkede gelecek hayali kuramıyorlar. Artık öyle bir hâle gelindi ki farklı düşünen bir sanatçıyı yasaklamak yerine kucakladı diye kendi belediye başkanlarını linç edip görevden alan bir iktidar var. Eğitimde bilim yolundan sapan arayışlar on binlerce anne babayı sadece evladının geleceği için gurbet yolculuğuna çıkarıyor.

“SİHİRLİ ÇÖZÜM YOK! DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİNİ GÜÇLENDİRMELİYİZ”

AKPM'den karar çıkartırken vatandaşlarımızın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan temel haklarının ihlal edildiğini vurgulamasını biliyoruz; doğru. Ama aynı vatandaşlarımıza bizim kendi reva gördüğümüz baskı düzeni ne olacak? Aynı sözleşmenin ‘Cezaevinde tutamazsın’ dediği siyasetçilerin, hak savunucularının, gazetecilerin ne işi var zindanda? ‘Giderlerse gitsinler’ denilerek yurt dışına kaçışları resmen teşvik eden doktorlarımız mı, hepsi ama hepsi bu ülkede demokrasinin, hukukun, adaletin yok edilmesi nedeniyle eşitsizlik ve kayırmacı tek adam düzeni nedeniyle çok sevdikleri memleketlerini, ailelerini, arkadaşlarını terk etmeyi göze alıyor. Bu meselenin sihirli çözümü yoktur. Eğer biz yurttaşlarımıza insan onuruna yaraşır hayat koşulları sağlayamazsak vatandaşımızın çektiği bu vize çilesi artarak sürecektir. Demokrasimizi, hukuk devletimizi, ekonomimizi ne kadar güçlendirirsek! vatandaşlarımızda o kadar kolay vize alır hâle gelecektir. Gelin, bu araştırma komisyonunu kuralım, bu meseleyi Türkiye'nin gündeminden çıkaralım.”

Kaynak: Gerçek Gündem