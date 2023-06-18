Kriz devam ediyor: Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler belli oldu

RET ORANLARINDA 2022 ZİRVE

DW Türkçe'nin haberine göre, istatistiklere göre Türkiye'den yapılan başvurulara gelen ret oranı 2022'de geçmiş yıllara göre yükselmiş durumda. Türkiye'den 2022 yılında yapılan toplam 778 bin 409 başvurudan 120 bin 876'sı reddedilmiş. Yani ret oranı yüzde 15,7. Rusya'dan 2022'de yapılan başvurulara bakıldığında ise 687 bin 239 başvurudan 68 bin 753'ü reddedilmiş. Yani ret oranı yüzde 10,2.