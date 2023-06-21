Yeni Şafak'tan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine 'pişkin' yanıt: '3 değil 5 milyon harcadık'

Yeni Şafak, "Bir gazete nasıl olur da 3 milyon liraya yakın bir reklamı verir, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilmesin diye" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğu'na yanıt verdi. Gazetenin manşetinde '3 değil 5 milyon harcadık' ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme:
Yeni Şafak'tan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine 'pişkin' yanıt: '3 değil 5 milyon harcadık'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında "Bir gazete nasıl olur da 3 milyon liraya yakın bir reklamı verir, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilmesin diye. Yeni Şafak gazetesinden söz ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Yeni Şafak, Kılıçdaroğlu’nun ifadelerine manşetten yanıt verdi.

Yeni Şafak, Kılıçdaroğlu’na ithafen yayınlanan haberin başlığında, "Sana yanlış bilgi vermişler: Üç değil beş milyon harcadık" dedi.

Kurultayı konuşmadı, Erdoğan'ı eleştirdi: "Tükürdüğünü nasıl yalayacak?"Kurultayı konuşmadı, Erdoğan'ı eleştirdi: "Tükürdüğünü nasıl yalayacak?"Siyaset

Yeni Şafak’ın haberinde özetle şu ifadelere yer verildi:

"Gruptaki sözleri sosyal medyada dalga konusu olan Kılıçdaroğlu, çok övündüğü hesap uzmanlığında bir kez daha yanıldı ve Yeni Şafak’ın reklam harcamalarını yanlış hesapladı.

Yıllardan beri yaptığı yatırımlar, özel içerikler ve insan kaynağı ile Facebook’ta 9 milyon, Instagram’da ise bir milyona yakın takipçisiyle Türkiye’nin en büyük ve en etkili sosyal medya platformuna dönüşen Yeni Şafak’ın harcamaları 3 milyon TL ile sınırlı değil. Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği rakamlar son 1 aya ait.

Yeni Şafak’ın yılın ilk beş ayında Facebook ve Instagram’ın çatı platformu Meta’ya yaptığı reklam harcaması 5 milyon TL’yi buldu. Bu yatırımlarla Yeni Şafak’ın hem takipçi sayısı yükseldi hem de içerikleri milyonlarca kişiye ulaştı. Yeni Şafak, 2023’te sosyal medya harcaması en yüksek yayın organı olarak kayıtlara geçti.”

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
Son Güncelleme:
İddialar doğru çıktı! Yargı dizisiyle ilgili beklenmedik gelişme! Kanal D doğruladı İddialar doğru çıktı! Yargı dizisiyle ilgili beklenmedik gelişme! Kanal D doğruladı
Skandalların merkezindeki TÜGVA'da taciz sırları ortaya çıktı! Soruşturma bile açılmamış... Skandalların merkezindeki TÜGVA'da taciz sırları ortaya çıktı!
CHP'de "değişim" rüzgarı... Tüzük değişiyor: Milletvekili ve belediye başkanlarının belirlenmesinde yeni formül Tüzük değişiyor: Milletvekili ve belediye başkanlarının belirlenmesinde yeni formül
Yağ bağlamış ve dibi yanmış tavayı yeni gibi yapıyor: Ovalamaya bile gerek yok! Yağ bağlamış ve dibi yanmış tavayı yeni gibi yapıyor: Ovalamaya bile gerek yok!
ÇOK OKUNANLAR
Dolar borcu ve doları olanlara acil çağrı: İslam Memiş, doların kaç liraya düşeceğini açıkladı! Dolar borcu ve doları olanlara acil çağrı: İslam Memiş, doların kaç liraya düşeceğini açıkladı!
Özgür Demirtaş 'Üzgünüm' dedi yeni asgari ücret için kötü haberi verdi Özgür Demirtaş 'Üzgünüm' dedi yeni asgari ücret için kötü haberi verdi
Gazeteler asgari ücret zammını nasıl gördü? Gazeteler asgari ücret zammını nasıl gördü?
En etkilisi o: Kadınların en iyi orgazm olduğu pozisyon belli oldu En etkilisi o: Kadınların en iyi orgazm olduğu pozisyon belli oldu
Gözler memur ve emekli zammında: İşte konuşulan zam oranı Gözler memur ve emekli zammında: İşte konuşulan zam oranı