Yeni Şafak'tan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine 'pişkin' yanıt: '3 değil 5 milyon harcadık'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında "Bir gazete nasıl olur da 3 milyon liraya yakın bir reklamı verir, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilmesin diye. Yeni Şafak gazetesinden söz ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Yeni Şafak, Kılıçdaroğlu’nun ifadelerine manşetten yanıt verdi.

Yeni Şafak, Kılıçdaroğlu’na ithafen yayınlanan haberin başlığında, "Sana yanlış bilgi vermişler: Üç değil beş milyon harcadık" dedi.

Yeni Şafak’ın haberinde özetle şu ifadelere yer verildi:

"Gruptaki sözleri sosyal medyada dalga konusu olan Kılıçdaroğlu, çok övündüğü hesap uzmanlığında bir kez daha yanıldı ve Yeni Şafak’ın reklam harcamalarını yanlış hesapladı.

Yıllardan beri yaptığı yatırımlar, özel içerikler ve insan kaynağı ile Facebook’ta 9 milyon, Instagram’da ise bir milyona yakın takipçisiyle Türkiye’nin en büyük ve en etkili sosyal medya platformuna dönüşen Yeni Şafak’ın harcamaları 3 milyon TL ile sınırlı değil. Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği rakamlar son 1 aya ait.

Yeni Şafak’ın yılın ilk beş ayında Facebook ve Instagram’ın çatı platformu Meta’ya yaptığı reklam harcaması 5 milyon TL’yi buldu. Bu yatırımlarla Yeni Şafak’ın hem takipçi sayısı yükseldi hem de içerikleri milyonlarca kişiye ulaştı. Yeni Şafak, 2023’te sosyal medya harcaması en yüksek yayın organı olarak kayıtlara geçti.”