Almanya'nın vize vermediği sanatçı Onur Akın: "Utanç verici bir durum"

AB ülkelerinin Türkiye'den Schengen vizesi başvurularını reddettiği veya banka hesap bilgileri dahil detaylı evrak dosyası talep etmesine rağmen çok kısa süreli vize vermekle yetindiği veya reddettiği kişiler arasında sanatçılar, yazarlar, gazeteciler ve iş insanları da bulunuyor.

Sanatçı Volkan Konak, başvurusunun iki kez reddedilmesi nedeniyle Almanya konserini iptal etmişti. Sanatçı Onur Akın da benzer bir sorunla karşılaşmıştı.

Akın, OnurAkayMedya'ya verdiği röportajda konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Vize engeli tam anlamıyla şok etkisi yarattı. Hayatımda ilk defa yaşadım böyle sorunu. Defalarca uzun süreli vizeler almış, ülkelerinde konserler vermiş ve bir sorun yaşamamış bir sanatçı olarak ret yemem en basitinden büyük bir saygısızlık. Pasaportunu gururla taşıdığım ülkem adına da üzücü bir durum. Dışişleri Bakanlığı'nı ivedilikle görevini yapmaya ve bu sorunu çözmeye davet ediyorum. Hiçbir devlet bir Türk vatandaşına ve sanatçısına sığınmacı, mülteci muamelesi yapamaz ve yapmamalı. Pasaportumuzun itibarı açısından utanç verici bir durum bu. Umarım çözülür ve vizesiz çıkabiliriz yurt dışına."