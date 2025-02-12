CHP Parti Sözcüsü Yücel'den Silivri Ziyareti
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, belediye başkanları Ahmet Özer ve Rıza Akpolat, gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman ve tutuklu gazeteci Suat Toktaş'ı bugün Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek. Yücel'in ziyaretlerine sabah 09.30'da başlayacağı bildirildi.
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yüce, Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Gezi tutukluları Tayfun Kahraman'ı 12 Şubat 2025 Çarşamba günü ziyaret edecek. Ziyaretler saat 09.30’da başlayıp 13:00’'te bitmesi planlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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