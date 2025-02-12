CHP Parti Sözcüsü Yücel'den Silivri Ziyareti

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, belediye başkanları Ahmet Özer ve Rıza Akpolat, gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman ve tutuklu gazeteci Suat Toktaş'ı bugün Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek. Yücel'in ziyaretlerine sabah 09.30'da başlayacağı bildirildi.

Son Güncelleme:
CHP Parti Sözcüsü Yücel'den Silivri Ziyareti

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yüce, Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Gezi tutukluları Tayfun Kahraman'ı 12 Şubat 2025 Çarşamba günü ziyaret edecek. Ziyaretler saat 09.30’da başlayıp 13:00’'te bitmesi planlanıyor.

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu Ümit Özdağ’ı Ziyaret EttiİYİ Parti Lideri Dervişoğlu Ümit Özdağ’ı Ziyaret EttiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Silivri Cezaevi Ahmet Özer Tayfun Kahraman Deniz Yücel Gazeteci tutuklu
Son Güncelleme:
Hâkimler ve Savcı Atama Kararları Resmi Gazete'de Hâkimler ve Savcı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Özgür Özel'den Ahmet Türk'e Geçmiş Olsun Ziyareti Özgür Özel'den Ahmet Türk'e Geçmiş Olsun Ziyareti
Malezya Başbakanı İbrahim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Seçtiği Şarkı Gündem Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Seçtiği Şarkı Gündem Oldu
ABD'ye Kaçmışlardı... Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye İade Edilecek Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye’ye İadesiyle İlgili Karar Çıktı
WhatsApp Faturaları Ödeme Hizmetini Hayata Geçiriyor WhatsApp'ta Yeni Dönem
Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'nin Efsanesi Yoğun Bakıma Kaldırıldı Fenerbahçe'nin Efsanesi Yoğun Bakıma Kaldırıldı
Hâkimler ve Savcı Atama Kararları Resmi Gazete'de Hâkimler ve Savcı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Ara Transfer Dönemi Sona Erdi Ara Transfer Dönemi Sona Erdi
CHP Parti Sözcüsü Yücel'den Silivri Ziyareti CHP Parti Sözcüsü Yücel'den Silivri Ziyareti
Araç Muayenede Artık Bu Ücrete Bir Kuruş Para Verilmeyecek! TÜVTÜRK'te Sevindiren Gelişme Araç Sahipleri Şikayet Ediyordu, Sevindiren Karar