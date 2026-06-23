CHP MYK Kılıçdaroğlu Başkanlığında Toplandı: Yeni İhraçlar Masada

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

14.00'TE PARTİ MECLİSİ TOPLANACAK

Toplantının ardından saat 14.00’te Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacak. Toplantıların gündemleri arasında, bölgede ve ülkedeki son gelişmeler, son dönemde CHP’de yaşanan gelişmeler, il disiplin kurullarının durumu, kurultay takvimi çalışmaları yer alıyor.

İHRAÇLAR GÖRÜŞÜLECEK

Toplantılarda ayrıca bazı parti üyeleri hakkında disipline sevk kararının alınması, bazı il başkanlıkları hakkında görevden almalar ve yeni atamalar yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA-ANKA