Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Açıklaması, Geçen Gemi Sayısı Belli oldu

Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması geldi. Uraloğlu, "Savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı" ifadelerini kullandı.

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Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Açıklaması, Geçen Gemi Sayısı Belli oldu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bölgedeki gemilerde bulunan Türk vatandaşlarıyla düzenli olarak iletişim içinde olduklarını ifade etti.

TÜRK SAHİPLİ 11 GEMİ BÖLGEDEN AYRILDI

Uraloğlu, son olarak 21 Haziran sabaha 2 geminin bölgeyi terk ettiğini belirterek savaşın başlangıcından bu yana toplam 11 Türk sahipli geminin bölgeden ayrıldığını belirtti.

'BÖLGEDE 7 GEMİ VE 177 VATANDAŞIMIZ BULUNUYOR'

Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki gelişmeleri anbean takip ediyor, bölgedeki gemiler ve vatandaşlarımızla sürekli temas halinde bulunuyoruz. Son olarak 21 Haziran sabahı 2 gemimizin terkiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken, söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor. Her koşulda vatandaşlarımızın ve gemilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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