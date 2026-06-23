Ankara'da Korkunç Kaza: 4 Genç Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Park halindeki araca süratle çarpan otomobildeki 4 genç hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Borsa Yolu'nda seyir halindeki Berşan Yücel (24) idaresindeki 06 FFA 414 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonunun önünde park halindeki Erol D. (57) yönetimindeki 04 AAV 432 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DÖRT GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Berşan Yücel ile araçta bulunan Hasan Devran Kart (20) ve Şükran Yanok'un (21) hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Raziye Yanok (21) ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kamyonun şoförü ile aracın sahibi, polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA-DHA

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Trafik kazası Ankara
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