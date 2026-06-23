Erhan Karaal'ın Kaçırılması Olayında Yeni Gelişme: Kritik 5 İsim Gözaltına Alındı

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklanırken, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Öte yandan, Karaal'ın kaçırılmasında aktif rol oynayan ve kaçırıldığı akşam olay yerinde olan 5 kişi gözaltına alındı.

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Erhan Karaal'ın Kaçırılması Olayında Yeni Gelişme: Kritik 5 İsim Gözaltına Alındı
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Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Karaal hastanede tedavi altına alınırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 12 şüpheli yakalandı. Gayrettepe'de Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 6 kişi hakkında ise savcılık tarafından adli kontrol istendi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

KRİTİK İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayla ilgili 5 kişi daha bugün gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün Erhan Karaal'ın kaçırıldığı akşam olay yerinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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