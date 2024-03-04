CHP lideri Özel: 'Cumhur İttifakı'nın karşısında Millet İttifakı'ndan çok daha güçlü bir ittifak var'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Özel, konuşmasında Cumhur İttifakı bileşenleri olan AKP ve MHP'nin her geçen gün birbirine daha fazla benzediğini söyleyerek, "En önemli meziyetleri tehdit etmek, iftira etmek, hakaret etmek" ifadelerini kullandı.

'DOMUZ BAĞCILARI MECLİS'E SOKTULAR'

Açıklamasında, “kadınları sahiplendirmek lazım” diyenlerin, Hizbullah'ın avukatlarının Meclis'e sokulduğunu anımsatan Özel, İstanbul Sözleşmesi'ne vurgu yaparak, "Cumhur İttifakı bir de yanına kimi aldı? Salonda çok sayıda kadın var, “kadınları sahiplendirmek lazım” diyen, kadınları adete birer eşya, birer mahluk olarak gören, geçmişte bu ülkeye Hizbullah korkusunu yaşatan, ‘domuz bağcı’ların avukatlarını Meclis’e taşıdılar ya… Bir ittifak ortakları da onlar. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıp kadına karşı şiddetin tırmanmasına, daha geçen hafta bir günde 8 kadın öldürüldü. Çünkü diyor ki kadına karşı şiddet uygulayanlar, 'Artık hükümet kadınların arkasında değil, bizim arkamızda' diyorlar. 'İstanbul Sözleşmesi’nde çok ağır bir önlem vardı, bunu kaldırdılar' diyorlar. “Kadına karşı şiddet yasasının da adını anmıyorlar, yakında o da kalkar” diyorlar. 'Benim başıma bit şey gelirse hapislerde sürünmem, nasılsa bizimkiler beni kurtarır' diyorlar" dedi.

'TÜRKİYE İTTİFAKI' VURGUSU

Özel, Cumhur İttifakı'nın karşısında artık Millet İttifakı'nın olmadığını ancak daha güçlü bir ittifakın olduğunu ise şöyle vurguladı:

"Böyle bir anlayış, her geçen gün daha çok korkuya, baskıya, zulme sarılan Cumhur İttifakı’nın karşısında biz hiç öyle zayıf değiliz. Onların karşısındaki ittifakın adı bu sefer Millet İttifakı değil ama çok güçlüsü var. Türkiye İttifakı var."