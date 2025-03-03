CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Hakkında Soruşturma
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı. Çelik, İstanbul Emniyeti tarafından aranarak ifadeye çağrıldığını söyledi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, 31 Ocak Günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” etmekten soruşturma başlatıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Emniyeti tarafından aranarak ifadeye çağrıldığını söyledi.
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