Terör Örgütüne Silah Bırakma Çağrısı! Bakan Güler: Sabote Edilmesine Asla Müsaade Edilmeyecek
Terör Örgütü PKK'nın silah bırakma çağrısına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama geldi. Güler "Sürecin sabote edilmesine asla müsaade edilmeyecek; temkinli, akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır" dedi.
Terör Örgütü PKK'nın silah bırakma çağrısına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama geldi. Güler: "Sürecin sabote edilmesine asla müsaade edilmeyecek; temkinli, akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır" dedi.
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Kaynak: AA
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