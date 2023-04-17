CHP İstanbul binası yakınında ateş eden firari Emre D. yakalandı

CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında havaya ateş açan şüpheli Emre D. Sultangazi'de gözaltına alındı. Hakkında 51 suç kaydı olan Emre D.'nin 2 olayla ilgili olarak da arandığı öğrenildi. Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Emre D. adliyeye sevk edildi.

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CHP İstanbul binası yakınında ateş eden firari Emre D. yakalandı

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası karşısı Tem Otoyolu’nda 6 Nisan’da sabaha karşı silahla havaya ateş açılmıştı. Yapılan araştırmada seyir halindeki bir otomobilden havaya 6-7 el ateş edildiği belirlendi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, o aracı tespit etmişti.

Polisin çalışmaları kapsamında 4 kişi yakalanarak adliyeye sevk edilmiş, ancak bir kişinin firari olduğu bildirilmişti. Havaya ateş eden kişinin firari Emre D. olduğunu söyleyen şüpheliler adliyeye sevk edilmiş, ancak sosyal medyada canlı yayında paylaşmak için ateş ettikleri ifadesini vermişti. Şüphelilerden biri serbest kalırken, 3’ü hakkında adli kontrol hükmü uygulanmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silahla havaya ateş eden firari Emre D.’yi de bugün gözaltına aldı. Emre D.’nin ikametinde yapılan aramada bir adet tabanca ve bu tabancaya ait, 14 adet 9 mm fişekle birlikte bir şarjör ele geçirildi. Öte yandan Hakkında 51 suç kaydı olan Emre D.’nin 2 olayla ilgili olarak da arandığı bilgisi verildi.

Arkadaşlarıyla benzer ifade veren Emre D., Gasp Büro’daki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

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