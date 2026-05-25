CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel İzleri Siliniyor: Pankartlar İndi, İsimlikler Söküldü

Olaylı tahliye operasyonunun ardından mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, parti genel merkezinde kontrolü tamamen ele aldı. Biber gazlı müdahalenin ardından Kılıçdaroğlu'nun ekibi hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu, binada kapsamlı bir tadilat, yenileme ve temizlik çalışması başlatıldı.

'GERİ ADIM ATMADIK' PANKARTI İNDİRİLDİ

Mahkemece tedbiren görevden uzaklaştırılan Özgür Özel dönemine ait izlerin binadan silinmesi için ilk adımlar atıldı. İstinaf mahkemesinin kurultay davasına yönelik kararının ardından Genel Merkez'e asılan dev "Geri adım atmadık mücadeleye devam" yazılı pankart binadan tamamen söküldü.

TÜM FOTOĞRAFLARI TOPLANDI

Özel'in binadaki tüm fotoğrafları toplanırken, kurultay davasına ilişkin gerekçeli mahkeme kararının metni ise partinin fuaye alanına açılan ana kapısına asılarak ilan edildi.

KAPILARDAKİ İSİMLER SÖKÜLDÜ

Özgür Özel yönetimindeki eski Genel Sekreter ve Genel Başkan yardımcılarının oda kapılarında yer alan isim plaka ve tabelaları yerlerinden sökülerek kaldırıldı. Boşaltılan odaların, Kılıçdaroğlu'nun atayacağı yeni kurmay heyeti için hazırlandığı öğrenildi.

Öte yandan siyasi tarihe geçecek bir devir teslim krizinin yaşandığı Söğütözü'ndeki Genel Merkez binası çevresinde güvenlik alarmı devam ediyor.

Kaynak: AA