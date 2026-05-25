Kars’ta Aras Nehri Taştı: Evler, İş Yerleri ve Akaryakıt İstasyonu Su Altında

Kars’ın Kağızman ilçesinde günlerdir süren sağanak yağışlar Aras Nehri'nin taşmasına neden oldu. Akçay köyünde nehir yatağından taşan sular, 5 ev, 2 iş yeri ve bir akaryakıt istasyonunda büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Son Güncelleme:
Kars’ta Aras Nehri Taştı: Evler, İş Yerleri ve Akaryakıt İstasyonu Su Altında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kars'ın Kağızman ilçesinde günlerdir aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağışlar, taşkın felaketini beraberinde getirdi.

Bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan Aras Nehri, artan su debisi nedeniyle bazı noktalarda yatağından taşarak yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Taşkın sularının vurduğu ilçeye bağlı Akçay köyünde evler ve ticari alanlar sular altında kaldı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Taşkın ihbarının ardından bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, nehir kenarına yakın konumda bulunan 5 ev, 2 iş yeri ve bir akaryakıt istasyonu taşkın sularından etkilendi ve kullanılamaz hale geldi.

Can kaybı veya yaralanmanın bildirilmediği olayda, taşkın sularının akaryakıt istasyonuna ulaşması nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

HASAR TESPİT VE TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bölgeye ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla suyun yönünü değiştirmek ve basan suları tahliye etmek için yoğun bir çalışma başlattı. AFAD ekipleri de taşkından zarar gören vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, nehir yatağındaki su seviyesinin kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler
Kars Sağanak yağış
Son Güncelleme:
Kemal Kılıçdaroğlu, Bayramın İkinci Günü Genel Merkez'e Gidecek Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e Gidecek
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
CHP Ayvalık İlçe Başkanı YDK'ya Başvurdu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kesin İhracını İstedi Kılıçdaroğlu Hakkında 'Kesin İhraç' Talebi
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'nun Yol Haritası Ne Olacak? İşte 'Çelik Çekirdek' Planı Kılıçdaroğlu'nun Yol Haritası Ne Olacak? İşte 'Çelik Çekirdek' Planı
Karar Geri Çekildi: Bilgi Üniversitesi Eğitime Devam Edecek Bilgi Üniversitesi Eğitime Devam Edecek
Kemal Kılıçdaroğlu, Bayramın İkinci Günü Genel Merkez'e Gidecek Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e Gidecek
Özgür Özel’den Karşı Hamle: 'Bundan Sonrasını Planlayacağız' Özgür Özel’den Karşı Hamle
MHP'li Feti Yıldız'dan 'Mutlak Butlan' Yorumu: Uygulanması Mümkün Değil MHP'li Feti Yıldız'dan 'Mutlak Butlan' Yorumu: Uygulanması Mümkün Değil