Kars’ta Aras Nehri Taştı: Evler, İş Yerleri ve Akaryakıt İstasyonu Su Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kars'ın Kağızman ilçesinde günlerdir aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağışlar, taşkın felaketini beraberinde getirdi.

Bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan Aras Nehri, artan su debisi nedeniyle bazı noktalarda yatağından taşarak yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Taşkın sularının vurduğu ilçeye bağlı Akçay köyünde evler ve ticari alanlar sular altında kaldı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Taşkın ihbarının ardından bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, nehir kenarına yakın konumda bulunan 5 ev, 2 iş yeri ve bir akaryakıt istasyonu taşkın sularından etkilendi ve kullanılamaz hale geldi.

Can kaybı veya yaralanmanın bildirilmediği olayda, taşkın sularının akaryakıt istasyonuna ulaşması nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

HASAR TESPİT VE TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bölgeye ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla suyun yönünü değiştirmek ve basan suları tahliye etmek için yoğun bir çalışma başlattı. AFAD ekipleri de taşkından zarar gören vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, nehir yatağındaki su seviyesinin kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA