Kılıçdaroğlu: Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi ziyaretleri sırasında, sosyal medyada; “Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız. Yaralarımızı saracağız. El birliğiyle yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldıracağız” açıklamasını yaptı.

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Kılıçdaroğlu: Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin altıncı gününde Türkiye arama kurtarma çalışmalarından gelecek mucize haberleri bekliyor. Felakette resmi açıklamaya göre ölü sayısı 20 bin 665 olurken yaralı sayısı 80 bin 88 oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesi ziyaretleri ise sürüyor.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; Malatya ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafları paylaştı. Kılıçdaroğlu fotoğraflara, “Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız. Yaralarımızı saracağız. El birliğiyle yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldıracağız” notunu düştü

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