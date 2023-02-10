CHP'li Adıgüzel, Adıyaman'dan seslendi: Lütfen bize artık çadır gönderin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Adıyaman’dan depremzedeler için çağrı yaptı. Adıgüzel, “Lütfen bize artık çadır gönderin. Çadırlar geldikten sonra ısınma için soba ve elektrikli sobalara ihtiyacımız var" dedi.

Son Güncelleme:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’a çadır sağlanması çağrısında bulundu.

Depremin ilk gününden beri altı CHP’li milletvekiliyle Adıyaman’da gelen yardımları koordine ettiklerini belirten Onursal Adıgüzel şu açıklamayı yaptı:

“Özellikle göçük altında akrabaları olan, yakınları olan vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Belediyelerimizin gönderdiği yardımları buradan bütün ilçelerimize ulaştırdık, bütün mahallelerimize ulaştırdık. Mahallelerinde yerinde dağıtımlar yapıyoruz. En çok ihtiyaç olan ürünleri vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Buradan sizlere bir çağrıda bulunmak istiyorum: Lütfen bize artık çadır gönderin. Çadırlar geldikten sonra ısınma için soba ve elektrikli sobalara ihtiyacımız var. Bunlar artık birincil önceliğe geçti. İlk günlerde su yoktu, ekmek yoktu burada.

Hâlâ vatandaşlar cenazelerini çıkarmak için burada kendi başlarına çalışıyorlar. İş makineleri hafriyat alır gibi burada çalışma yapıyor. Ne yazık ki, canlı birini çıkarma umudu gittikçe azalıyor ve vatandaşın umutsuzluğu isyana dönüştü. ‘Dört günde nasıl buraya bir kepçe gelmez’ diyor vatandaşımız. ‘Ben artık sadece cenazemi alıp gitmek istiyorum’ diyor, ‘Devlet yok’ diyor ve en önemlisi, Adıyaman’ın acısını, sesini Türkiye duymuyor. Neden, çünkü iletişim burada sağlanamıyor. Hâlâ Adıyaman’ın merkezinde ne cep telefonları çekebiliyor ne internet çekebiliyor. Bu sorunu çözmemiş bir iktidar var karşımızda. Defalarca yöneticilere ilettik, iletişim olmadan depremde enkaz altından vatandaşlarımızı kurtarmak çok zor. Fakat, sorun hâlâ çözülmedi. Bugün beşinci gün olmuş, hâlâ çözülmedi. Çözüm istiyoruz.

Buradaki vatandaşların önce iletişime ihtiyacı var. Soğuktan donmamak için sobaya ihtiyacı var, çadıra ihtiyacı var. Çadır olmadan olmaz. Hâlâ çadır kentler kurulmadı ve hâlâ ulaşılmamış, yolu açılmamış, kar altında köyler var depremden etkilenmiş. Buralara da müdahale etmek gerekiyor.

Tekrar buradan güçlü bir çağrı yapmak istiyorum: Bizim çadıra ihtiyacımız var. Biz, CHP’li milletvekilleri olarak ilk günden beri burada vatandaşımızın yanındayız. İzmir milletvekillerimiz Sevda Ercan Kılıç, Ednan Arslan, Balıkesir milletvekilimiz Ensar Aytekin, Manisa milletvekillerimiz Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu hep birlikte buradayız. Adıyaman milletvekilimiz Abdullah Tutdere ile bu sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yarın da burada olacağız. Fakat, sizler bize çadır gönderirseniz buradaki sorunların çözümü biraz daha hafiflemiş olacak.”

Kaynak: ANKA

Etiketler
Deprem CHP
Son Güncelleme:
Son dakika: Emekli maaşları erken ödenecek Son dakika: Emekli maaşları erken ödenecek
Sanatçı Orhan Aydın'ın kızı 5 gündür enkaz altında: 'AFAD başlı başına afettir' Sanatçı Orhan Aydın'ın kızı 5 gündür enkaz altında: 'AFAD başlı başına afettir'
Kanal D'nin yüzü gülmedi.. İddialı diziye apar topar final Kanal D'nin yüzü gülmedi.. İddialı diziye apar topar final
Cem Yılmaz çileden çıktı.. Zehir zemberek sözlerle isyan etti Cem Yılmaz çileden çıktı.. Zehir zemberek sözlerle isyan etti
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller
İlçe ilçe, il il açıklandı: Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek? Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek?
Haluk Levent'le birlikte hedef gösterilen Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı: 'Zorunda kaldık da diyebiliriz' Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı
Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafı yorumlarına tepki yağdı: Özür geldi Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafı yorumlarına tepki yağdı: Özür geldi
Türk ve yabancı sanatçılar, Türkiye'deki depremzedeler için çizdi Türk ve yabancı sanatçılar, Türkiye'deki depremzedeler için çizdi