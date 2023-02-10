CHP'li Adıgüzel, Adıyaman'dan seslendi: Lütfen bize artık çadır gönderin

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’a çadır sağlanması çağrısında bulundu.

Depremin ilk gününden beri altı CHP’li milletvekiliyle Adıyaman’da gelen yardımları koordine ettiklerini belirten Onursal Adıgüzel şu açıklamayı yaptı:

“Özellikle göçük altında akrabaları olan, yakınları olan vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Belediyelerimizin gönderdiği yardımları buradan bütün ilçelerimize ulaştırdık, bütün mahallelerimize ulaştırdık. Mahallelerinde yerinde dağıtımlar yapıyoruz. En çok ihtiyaç olan ürünleri vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Buradan sizlere bir çağrıda bulunmak istiyorum: Lütfen bize artık çadır gönderin. Çadırlar geldikten sonra ısınma için soba ve elektrikli sobalara ihtiyacımız var. Bunlar artık birincil önceliğe geçti. İlk günlerde su yoktu, ekmek yoktu burada.

Hâlâ vatandaşlar cenazelerini çıkarmak için burada kendi başlarına çalışıyorlar. İş makineleri hafriyat alır gibi burada çalışma yapıyor. Ne yazık ki, canlı birini çıkarma umudu gittikçe azalıyor ve vatandaşın umutsuzluğu isyana dönüştü. ‘Dört günde nasıl buraya bir kepçe gelmez’ diyor vatandaşımız. ‘Ben artık sadece cenazemi alıp gitmek istiyorum’ diyor, ‘Devlet yok’ diyor ve en önemlisi, Adıyaman’ın acısını, sesini Türkiye duymuyor. Neden, çünkü iletişim burada sağlanamıyor. Hâlâ Adıyaman’ın merkezinde ne cep telefonları çekebiliyor ne internet çekebiliyor. Bu sorunu çözmemiş bir iktidar var karşımızda. Defalarca yöneticilere ilettik, iletişim olmadan depremde enkaz altından vatandaşlarımızı kurtarmak çok zor. Fakat, sorun hâlâ çözülmedi. Bugün beşinci gün olmuş, hâlâ çözülmedi. Çözüm istiyoruz.

Buradaki vatandaşların önce iletişime ihtiyacı var. Soğuktan donmamak için sobaya ihtiyacı var, çadıra ihtiyacı var. Çadır olmadan olmaz. Hâlâ çadır kentler kurulmadı ve hâlâ ulaşılmamış, yolu açılmamış, kar altında köyler var depremden etkilenmiş. Buralara da müdahale etmek gerekiyor.

Tekrar buradan güçlü bir çağrı yapmak istiyorum: Bizim çadıra ihtiyacımız var. Biz, CHP’li milletvekilleri olarak ilk günden beri burada vatandaşımızın yanındayız. İzmir milletvekillerimiz Sevda Ercan Kılıç, Ednan Arslan, Balıkesir milletvekilimiz Ensar Aytekin, Manisa milletvekillerimiz Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu hep birlikte buradayız. Adıyaman milletvekilimiz Abdullah Tutdere ile bu sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yarın da burada olacağız. Fakat, sizler bize çadır gönderirseniz buradaki sorunların çözümü biraz daha hafiflemiş olacak.”

Kaynak: ANKA