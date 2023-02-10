Sanatçı Orhan Aydın'ın kızı 5 gündür enkaz altında: 'AFAD başlı başına afettir'

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı.

Sanatçı Orhan Aydın, depremin vurduğu kentlerden Hatay'da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın için kente gitti.

"AFAD BAŞLI BAŞINA BİR AFET"

Geldiğinde hiçbir çalışma yapılmadığını söyleyen Aydın, "Temel mesele koordinasyon. Bence bu gördüğünüz enkazın altında çöken bu düzenin kendisidir. Arkada gördüğünüz binada kızım hala enkazın altında. Çıkartmak için canla başla insanlar çalışıyor. AFAD yok ortada, vicdanlı ve gönüllü insanlar var. Keşke AFAD olsaydı, AFAD'ın başlı başına bir afet olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğitimsiz canı gönülden çalışan ama eğitimsiz insanlar, hiç bir koordinasyon yok. Burada yapılan çalışmayı da politik ayrım gözetmeksizin vicdanlarını yan yana getiren insanlar yaptılar'' diye konuştu.

"ERDOĞAN YÜZÜNDEN 6 SAAT BEKLEDİM"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye yaptığı ziyaret yüzünden havalimanında 6 saat bekletildiğini söyledi.

Aydın, "Yardım istedim, gelmeye çalıştım gelemedim. Dün uçakla İstanbul'dan gelmeye kalktım. Bu seferde sayın Recep Tayyip Erdoğan Adana'ya geleceği için 6 saat Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bekledim. İndim 6 saat sonra. 9 saatte buraya geldim. Buraya geldim kimseye yoktu, bir tane dozer çalışması vardı sadece" diye konuştu.