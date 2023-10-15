Çeteye yardımla suçlanıyordu: Evinde 167 bin dolar bulunan komiser kendini böyle savundu!

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İstanbul Esenyurt’ta bulunan Fly Butik sitesine çöken çeteye ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Yürütülen soruşturma sonrası hazırlanan 590 sayfalık iddianamede 85 sanık yer aldı. Anılan kişilerden 28’i halen tutuklu.

‘600 MİLYONLUK VURGUN’ İDDİASI

Çöktükleri Fly Butik sitesinde, hayali daire satışları ile 600 milyonluk vurgun yapmakla suçlanan sanıklardan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Komiseri Hüseyin Coşkun ile Narkotik Polisi Mevlüt Kerpiç ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

SAVCI: KOMİSER, RÜŞVET ALDI

Savcılık iddianamesinde Hüseyin Coşkun “Rüşvet almak” ve “Örgüte bilerek yardım etmekle” suçlanıyor.

EVİNDE 167 BİN DOLAR BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, siteye yönelik 3’üncü operasyon sonrası geçen 22 Mayıs’ta tutuklanan Coşkun’un evinde, 167 bin dolar (TL karşılığı 4.6 milyon) bulundu. Esenyurt bölgesinde faaliyet gösteren çok sayıda korsan taksici ile parasal ilişki içinde olmakla suçlanan Coşkun’un, yakalaması yapılan kaçak silahlar ile ilgili de ‘işlem’ yapmadığı öne sürüldü. Coşkun’un, kaçak peruk ithal eden bir kişiden de ‘rüşvet’ aldığı öne sürülüyor.



Mevlüt Kerpiç ile Hüseyin Coşkun tutuklu 28 sanık arasında yer alıyor.

30 SANIKLA ORTAK BAZ VERDİ

HTS kayıtları, Coşkun’un 85 sanıktan 30’u ile ortak baz verdiğini ortaya koydu. Coşkun bu yöndeki soruyu, “Benim bu şahıslarla baz bilgim nasıl çıktı bilmiyorum” şeklinde yanıtladı. Coşkun’un, sanıkların bir kısmı ile de Esenyurt dışında da ortak baz verdiği anlaşıldı. Anılan kişiler arasında Fly Butik sitesinde, silahlı elemanları ile çökmekle suçlanan Hüseyin Başkan Şimşek de yer aldı.

Soruşturma sonrası çok sayıda emlakçı hakkında da dava açıldı.

OTELİNE DE GİTMİŞ

İllegal işler yaptığı belirtilen B. E. isimli kişinin Esenyurt’taki oteline de gittiği belirlenen Coşkun “B. E.'nin P. 34 isimli emlak ofisine ve oteline gitmişliğim vardır” diye konuştu.



Dev siteye, onlarca silahlı adamı ile yerleşen Çetin Başkan Şimşek de tutuklandı.

NARKOTİK POLİSİ, DAİRELERİ KİRAYA VERDİ

Fly Butik sitesine yönelik yapılan 4’üncü operasyon kapsamında tutuklanan Narkotik Polisi Mevlüt Kerpiç ise, silahlı çetenin çöktüğü sitenin yönetimine girdi. Hak sahiplerini tehdit etmekle suçlanan Kerpiç, “Dolandırıcılık” “Suç Örgütü Üyesi olma”, “Tehdit” ve “Yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma” yapmakla suçlanıyor.

Kerpiç, yönetimine girdiği sitedeki 4 daireyi ise farklı kişilere kiraladığı anlaşıldı. Kerpiç’in, ev kiralama sistemi Airbnb üzerinden, Fransa’da yaşayan Ç. U.’ya kiraladığı daire için 55 bin 243 lira aldığı görüldü.