Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 tetikçisi tutuklandı

’Ayhan Bora Kaplan’ suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, suç örgütünün tanıklarına silahlı saldırı düzenleyen 2 tetikçi tutuklandı.

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 tetikçisi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, ’Ayhan Bora Kaplan’ suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde şikayetçi olarak ifade veren şahısla iletişime geçen suç örgütü, şahıstan ifadesini geri çekmesini istedi ancak şahsın şikayetini geri almayacağını belirtmesi üzerine Ankara Çevreyolu üzerinde şikayetçi şahsa ait araca silahlı saldırı düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde; Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün tanıklarına yönelik olarak düzenlenen silahlı saldırı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Abdullah Doğruyol ile Mehmet Can Kuvezi isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler Doğruyol ile Kuvezi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA

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