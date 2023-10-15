Sağlık sisteminde kriz büyüyor... Doktorların göçünün ardından tıp fakültelerinde istifalar başladı

Doktorların ülkeden göç etmesi sağlık sisteminde kriz yaratırken, hekim yetiştiren tıp fakülteleri de alarm vermeye başladı. İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, “İki kamu üniversitesinden 85 öğretim üyesi ayrılıyor. Bu çok acı” dedi

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Sağlık sisteminde kriz büyüyor... Doktorların göçünün ardından tıp fakültelerinde istifalar başladı

Türkiye, son yıllarda ülkeden giden doktor sayısındaki artışı konuşuyor. Sağlık sistemini olumsuz etkilemeye başlayan göçlerden sonra, hekim yetiştiren tıp fakültelerinde de kriz var.

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Siyasileşen üniversite yönetimlerinin baskısı, Sağlık Bakanlığı’nın politikaları derken Türkiye’de üniversitelerin içleri boşaltılmaya devam ediliyor. İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, “Dokuz Eylül Üniversitesi’nden yaklaşık 54, Ege Üniversitesi’nden de 31 civarında öğretim üyesinin ayrıldığını veya ayrılmak için müracaat etmiş olduğuna ilişkin duyumlar almaktayız” dedi.

Sağlık sisteminde kriz büyüyor... Doktorların göçünün ardından tıp fakültelerinde istifalar başladı - Resim : 2

AKADEMİDEKİ SORUNLAR BÜYÜYOR

Cumhuriyet’ten Yusuf Körükmez’e konuşan Kaynak, “Üniversitelerin özgür, bağımsız ve gerek araştırma - geliştirme ve gerekse bilimsel etkinlik açısından daha büyük bir özgürlük ortamında çalışmalarını sağlamak için özerk olmaları gerekirken bir siyasi erkin atadığı rektörler tarafından yönetildiğini görmekteyiz. Üniversite hastaneleri araştırma -geliştirme tıp alanındaki gelişmelere ön ayak olma yönünde çalışmalar yapan kurumlardır. Öğretim üyeleri de hem lisans düzeyinde hem lisansüstü hem kariyer düzeyinde bu tür çalışmaların öncüsüdür. Fakat üniversiteler finansal olarak özellikle yeteri kadar destek bulamadıkları için adeta ‘Sağlıkta Dönüşüm’ programının da çerçevesinde bir işletme durumuna sokuldular” ifadelerini kullandı.

Kaynak, “Bu nedenle de öğretim üyelerinin bu işletmelere parasal katkı sağlamaları için ameliyat yapmaları, hasta bakmaları, elbette ki hizmet açısından da bazı görevler almaları yönünde zorlamalar başladı” diye konuştu.

İzmir Tabip Odası olarak konuyu gerekirse yargıya taşıyacaklarını aktaran Kaynak, acil çözüm çağrısında bulundu.

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