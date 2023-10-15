Beyin cerrahı, temizlik görevlisini ameliyata sokmuş! Skandalın fotoğrafları ortaya çıktı

Bilecik’teki Bozüyük Devlet Hastanesi’nde insan sağlığını hiçe sayan skandallar zinciri ortaya çıktı. Yaklaşık 8 yıldır hastanenin beyin cerrahı olan Sezer Zehir’in ameliyatlara hastanenin temizlik görevlisi ile bir medikal firmasının çalışanlarını sokarak cerrahi işlemler yaptırdığı belgelendi.

BirGün’ün edindiği bilgilere göre Sezer Zehir, ihtiyacı olmayan hastaları ameliyat ettiği, sağlık personeli olmayan şahıslara ameliyatlara soktuğu ve birçok yolsuzluğa imza attığı gerekçesiyle defalarca İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikâyet edildi.

Hatta İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen yazılarda, Sezer Zehir’in yaptığı ameliyatların incelenmesi gerektiği, hastaların aldıkları tanı ile ameliyat esnasında yapılan işlemler arasında uyuşmazlıklar olduğu dahi açıkça ifade edildi.

Yıllarca sümen altı edilen şikâyetlerin ardından 9 Haziran’da ameliyat edilen bir hastanın iki ay sonra yaşamını yitirmesiyle aile savcılığa giderek Zehir hakkında suç duyurusunda bulundu.

SKANDAL BELGELENDİ

Ardından Sağlık Bakanlığı Sezer Zehir hakkında soruşturma başlattı. Bakanlık müfettişleri hastanede görevli sağlık çalışanlarını dinlerken, Sezer Zehir’in yapması gereken ameliyatlarda çekilen fotoğraflar açığa çıktı.



Firma çalışanı iki şahsın cerrahi müdahalede bulunduğu anlar görüntülendi. (Fotoğraflar: BirGün)

Ameliyat esnasında çekilen bir fotoğraflarda, genel anestezi ile tamamen uyutulan bir yurttaşa hastanenin Cengiz isimli temizlik görevlisi tarafından, bir başka ameliyatta ise medikal firma çalışanı olduğu iddia edilen Erman ve Rıfat isimli şahısların cerrahi müdahalede bulunduğu görüldü.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Cengiz isimli temizlik personelinin görev yeri değiştirildi. Şahıs, Bozüyük Devlet Hastanesi’nden alınarak Bilecek İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevlendirildi. Beyin cerrahı Sezer Zehir’in ise açığa alındığı iddia edildi. BirGün’ün ulaştığı Zehir, skandala dair bir açıklama yapmayacağını ve hukuki sürecin işlediğini ifade ederek ve sorularımızı yanıtsız bıraktı.