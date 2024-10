Çete Üyesi, Boşanmak İsteyen Eşinin Avukatına Saldırdı

Bursa’da Baykal Kuveydar'dan 2 yıldır boşamak isteyen kadının avukatına Bursa Adliyesi’nde sözlü ve fiziki saldırı gerçekleşti. 16 Ekim Çarşamba günü yaşanan olaydan sonra darp raporu alan avukat Özkan Esenboğa, Gazete Duvar’a konuştu. Avukat Esenboğa, Kuveydar’ın adliyede kendisine saldırdıktan sonra elini kolunu sallayarak kaçtığını ifade ederken şüphelinin 3 gündür yakalanamadığını söyledi.

DAHA ÖNCE KORKUDAN DAVAYI GERİ ÇEKMİŞ

Gazete Duvar’dan Osman Çaklı’nın haberine göre, boşanmak istediği Baykal Kuveydar'dan aldığı tehditler nedeniyle müvekkilinin 2 yıldır adresini gizleyerek yaşadığını belirten avukat Esenboğa, Baykal Kuveydar’ın müvekkiliyle birlikte kendisini de ölümle tehdit ettiğini ifade etti: "Whatsapp üzerinden mesaj göndererek 'üçkağıtçı avukat, sahtekar avukat, avukatsın ama bedavaya avukatsın, benimde canımı sıkma, seni fena yaparım' şeklindeki söylemlerle bize hem hakaret etti hem de tehdit etti. Şahıstan şikayetçi olduk ve Bursa 30.Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı, dava sonunda mahkeme 14 tane suç kaydı olan sanığa iyi hal indirimi de yaparak kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan sadece 6 bin 80 TL adli para cezasına, tehditten de sadece 500 TL adli para cezasına hükmetti, söz konusu dosyayı istinaf yoluna götürdük."

Esenboğa, müvekkilinin daha önce de boşanmak istediğini ancak ölüm tehdidi nedeniyle davayı geri çektiğini ekledi.

“KADIN SIĞINMA EVİNDE KALMASINA RAĞMEN MÜVEKKİLİME ULAŞTI”

Avukat Esenboğa, müvekkilinin, Baykal Kuveydar’ın çete lideri olduğunu söylediğini ve tanık koruma programına alınmak istediğini aktardı.

Esenboğa, müvekkilinin farklı şehirlerdeki kadın sığınma evlerinde kalmasına rağmen boşanmak istediği eşinin her seferinde ona ulaştığını belirterek, "Boşanma davası devam ederken şahıs müvekkile defalarca türlü yollardan ulaşmaya çalışmış, evinin önüne giderek tehdit ve hakaretlerde bulunmuş, müvekkilin değiştirdiği numaralarını her seferinde bir şekilde ele geçirerek müvekkile Whatsapp üzerinden ulaşmış hakaret ve tehditlerine devam etmiştir. Müvekkil hakkında gizlilik kararı ile koruma kararları olmasına, kadın sığınma evinde farklı şehirlerde müvekkil kalmasına rağmen Baykal Kuveydar her seferinde bir şekilde müvekkilin nerde olduğunu tespit etmiş ve kendisine ulaşmıştır” müvekkilinin yaşadıklarını aktardı.

ADLİYEDE SALDIRDI, ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK KAÇTI

Kuveydar’ın adliyede kendisine saldırdıktan sonra elini kolunu sallayarak kaçtığını ifade eden avukat, “Müvekkil defalarca şikayet etmesine rağmen bir netice alınamamıştır. Bana saldırdıktan sonra da adliyeden kaçıp, kayıplara karıştı. 9. Asliye Ceza Mahkemesi personeli polislere bilgi verdi ancak polisler 15 dakika sonra geldi. Şahıs böylelikle adliyeden elini kolunu sallayarak kaçtı” ifadelerini kullandı.

Tehdit ve hakaretlerin bu süreçte devam ettiğini de söyleyen Esenboğa, “Son duruşmada da boşanma talebi sonuca bağlanmadı. Ben şikayetçi oldum, darp raporu aldım. Yakalanmasını istiyorum. Müvekkilimin iddiasına göre bu şahsın adliyede de ilişkileri güçlü. Hakim ve savcı tanıyor” diye konuştu.

Kaynak: Gazete Duvar