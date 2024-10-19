SGK'dan 'Yenidoğan Çetesi' Açıklaması: O Hastanelere Ne Olacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu, 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen hastanelerden, SGK ile sözleşmesi bulunanlarla ilgili incelemenin 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle yürütüldüğünü açıkladı.

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SGK'dan 'Yenidoğan Çetesi' Açıklaması: O Hastanelere Ne Olacak?

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi' tüm Türkiye'yi sarstı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da konuyla ilgili bir açıklama yayımlayarak, soruşturmada adı geçen hastanelerden SGK ile sözleşmesi bulunanlara yönelik incelemenin 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle yürütüldüğünü belirtti.

SGK'dan 'Yenidoğan Çetesi' Açıklaması: O Hastanelere Ne Olacak? - Resim : 1

SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Kasım 2023 tarihindeki talebi üzerine kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak gündeme gelen konuyla ilgili 29 Kasım 2023 tarihinde inceleme Kurumumuzca başlatılmıştır. Savcılığın soruşturma yaptığı hastanelerden SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, mevzuatımız çerçevesinde anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlemekteyiz."

SGK'dan 'Yenidoğan Çetesi' Açıklaması: O Hastanelere Ne Olacak? - Resim : 2

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Kaynak: AA

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