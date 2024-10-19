Gaziantep'te Kaçak Silah Operasyonları

Gaziantep'teki kaçak silah operasyonlarında 15 adet silah ele geçirildi. 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

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Gaziantep'te Kaçak Silah Operasyonları

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 14 tabanca ile 1 adet kalem suikast tabancası ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında belirlenen 5 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

14 tabanca ile 1 kalem suikast tabancası ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda 9 adet tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kalem suikast tabancası, 25 adet fişek, 20 adet şarjör ve çok sayıda muhtelif silah parçası ile çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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