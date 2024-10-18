Seyhan Avşar Sordu: Türkiye’nin Konuştuğu Skandala İlişkin Sağlık Bakanı Yanıtladı

İstanbul'da, Yenidoğan Çetesi’nin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ortaya çıktı. Aralarında doktor, hemşire ve ambulans şoförlerinin de bulunduğu 47 şüpheli hakkındaki iddianamede yer alan detaylar Türkiye gündemine oturdu.

Skandalın yaşandığı süreçte İstanbul İl Sağlık Müdürü olan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise en çok konuşulan isim oldu. Dünden beri en az 10 kez aradığımız Sağlık Bakanı Memişoğlu bugün Türkiye’nin konuştuğu vahşete ilişkin Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar’a dönüş yaptı. Memişoğlu başlangıçta konuşmak istemedi. Ancak ısrarla sorulan iki soruya şu yanıtları verdi.

-Sayın Bakan bu olay siz İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğunuz dönemyaşandı. CİMER’e yapılan şikayet anına kadar bunu fark etmediniz ya da fark edemediniz. Bu soruşturmanın iznini veren eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ekibi dahi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastaneler Birimi’nin bu süreci tespit etmesi gerektiğini ancak etmediğini söylüyor. Eksik ya da yetersiz mi kaldınız? Konu CİMER’e yazılana kadar nasıl fark etmediniz?

Sizlerden objektif olmanızı rica ediyorum. Üstümüze düşen neyse yaptık. Soruşturma 2023 yılında başladı. 22 kişi tutuklu. Sizler tutuklu sayılarını biliyorsunuz. Peki o isimlerin nasıl operasyon yapıldığını biliyor musunuz? Onun görüntülerini de sizlerle paylaşacağım. Denilenler doğru değil. Üzerimize düşenin fazlasını yaptık. Bunu diyenlere aldanmayın. Biz gereğini yapan tarafız. Bir basın açıklaması yaptık Seyhan Hanım. Onu ben size de atayım okuyun. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Biz gereğini yapmazsak söylersiniz.

-Sayın Bakan ‘gereğini yapan taraf olduğunuzu söylüyorsunuz’, SGK’yı dolandırmak için bebekler öldürülmüş. Bir soruşturma var. Bu hastaneler SGK’ya neden bildirilmedi?

Siz SGK’ya bildirim yapılmadığını nereden çıkarıyorsunuz. SGK’ya bildirim yaptık. Savcılığa bildirim yapıldı.

-SGK’ya bildirim yapılmasına rağmen bu hastaneler ‘hizmet’ vermeye devam mı etti?

Artık konuşmak istemiyorum. İyi geceler…

Kaynak: Gerçek Gündem