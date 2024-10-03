Gazeteci Yılkın Adım Adım Takip Edildi! Yaşadığı Cinsel Tacizi Sosyal Medyada Anlattı

Gazeteci Nagihan Yılkın, yaşadığı cinsel tacizi sosyal medya hesabından anlattı.

Temmuz ayında yaşanan skandalda, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi'nde yürüdüğü esnada, bir erkek cinsel organını tutarak Yılkın'ı takip etmeye başladı.

Çevrede kimsenin olmadığını fark etmesi üzerine koşarak olay yerinden uzaklaştığını anlatan Yılkın, tacizcinin de gözden kaybolduğunu ifade etti.

Aylar sonra bugün, aynı şahsın kendisini takip ettiğini fark eden Yılkın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bu kez kendi yaşadığım taciz olayını anlatacağım. Temmuz ayında Üsküdar Ünalan mahallesinde yürürken bir adam arkamdan cinsel organını tutarak beni takip etmeye başladı. Çevrede kimsenin olmadığını farkedince koşmaya başladım, o da peşimden koştu.

Karşıma çıkan ilk kadınla tanıdıkmış gibi yapıp konuşmaya başladım. Adam da bizden uzaklaşarak gözden kayboldu. Bugün de yine aynı adam tarafından takip edildim. Takip edildiğim noktada bulunan kız meslek lisesinin önünde durdum.

Takip ettiğine emin olduktan sonra da eşimi aradım, o sırada bana bakarak gelmeye devam ediyordu. Ne bakıyorsun diye bağırdım, ‘birini arayıp aramadığına bakıyordum’ diyerek cevap verdi! Önce polisi aradım, ardından da yönlendirmeyle karakola gidip şikâyetçi oldum.

Bunu ilk yaşayan ben değilim ve maalesef ki son kadın da olmayacağım. Ama her birimiz mevcutların dışında potansiyel katillerle, istismarcılarla burun buruna yaşıyoruz. Suçlular aramızda dolaşıyor. Yarın yine aynı şeyleri yaşamaktan korkuyorum. Suçlular bu kadar cesur aramızda rahatça dolaşabilirken, biz sessiz kalmayalım."

Bu kez kendi yaşadığım taciz olayını anlatacağım. Temmuz ayında Üsküdar Ünalan mahallesinde yürürken bir adam arkamdan cinsel organını tutarak beni takip etmeye başladı. Çevrede kimsenin olmadığını farkedince koşmaya başladım, o da peşimden koştu. Karşıma çıkan ilk kadınla… — Nagihan Yılkın (@nagihanyilkin) October 3, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem