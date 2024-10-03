Erzurum'da Alevler 2 Evi Küle Dönüştürdü

Erzurum'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Erzurum'da Alevler 2 Evi Küle Dönüştürdü

Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Taşbaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde yan yana bulunan iki evin yakınında tezeklerin biriktiği çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan ve iki eve sıçrayan yangın, çevredekilerin müdahalesine rağmen büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında 2 ev, 2 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu ve İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Sivas'ta Taksi ile Traktör Çarpıştı: 1 Ölü 1 Yaralı Sivas'ta Taksi ile Traktör Çarpıştı: 1 Ölü 1 Yaralı
NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak
Savunma Sanayii Başkan Görgün, Koluman Otomotiv'deydi Savunma Sanayii Başkan Görgün, Koluman Otomotiv'deydi
Rakam Değişti : İş Bankası Ekim 2024 Emekli Promosyonunu Güncelledi! Rakam Değişti : İş Bankası Ekim 2024 Emekli Promosyonunu Güncelledi!