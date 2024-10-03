Sivas'ta Taksi ile Traktör Çarpıştı: 1 Ölü 1 Yaralı

Sivas'ta taksi ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Sivas'ta Taksi ile Traktör Çarpıştı: 1 Ölü 1 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde taksi ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

F.K. (24) yönetimindeki 29 T 0408 plakalı ticari taksi, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi girişi sanayi rampasında önünde seyir halinde bulunan Nazım B. (58) idaresindeki 58 SD 057 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Traktör sürücüsü Nazım B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kaynak: AA

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