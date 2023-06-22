Çeşme'de sahte müşteri dönemi: '200 lira ve bir içecek'

Turizm merkezi Çeşme'deki bir kafenin, sosyal medya sayfasından verdiği iş ilanı ile dikkatleri üzerine çekti.

Çeşme'de sahte müşteri dönemi: '200 lira ve bir içecek'

İzmir'in Çeşme ilçesinde Çeşme Marina'da bulunan bir kafe işletmesi, iş ilanları yayınlayan bir sosyal medya sayfasına, "Çeşme Marina'da bulunan kafemize akşam saat 7 ile 10 arasında dublör müşteri kadın-erkek ihtiyacımız vardır. 200 TL+1 içerek verilecektir. İlgilenenlerin postu beğenmesi rica olunur" şeklinde bir ilan verdi.

Çeşme'de sahte müşteri dönemi: '200 lira ve bir içecek' - Resim : 1

"DUBLÖR TEMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLANDIĞI İÇİN..."

Sosyal medyadaki ilan kısa sürede gündem olurken, çok sayıda vatandaşın yaptığı yorumların ardından ilan sayfadan kaldırıldı.

İlanı yayınlayan sosyal medya sayfası, ilanın kaldırmasının ardından, "Sayfamız aracılığıyla paylaştığımız tatlımı tatlı dublör arayan bir işletmenin iş ilanı İzmir gündemine yansımıştır. İşletme, dublör teminini başarıyla tamamladığı için artık yeni dublörlere ihtiyaç duymamaktadır. Bu sebeple, ilan sayfamızdan kaldırılmıştır. İstanbul, İzmir, Alsancak gibi yerleşim yerlerinde bu tür ilanların sıklıkla paylaşıldığını belirtmek isteriz. Bu tür ilanlar, insanların mutlulukla kabul ettiği ve hiçbir suç teşkil etmeyen iş fırsatlarıdır" diye yazdı.

VEDAT MİLOR'DAN PAYLAŞIM

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor de dublör ilanını Twitter hesabından paylaştı. Milor "Sektörde çedar, çiğ köfte, eleştirmenlerden sonra artık müşteriler de fake" ifadelerini kullandı.

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