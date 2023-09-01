Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevine alındığı iddiasına yalanlama

Ordu'da, 2019 yılında cezaevinden firar edip üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un açık cezaevine alındığı iddia edildi.

Haberler üzerine Instagram hesabından açıklama yapan Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, "Adı geçen şahıs 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası almış ve cezası kesinleşmiştir. Aynı kararda şahsın daha önce de benzer nitelikte suç işlemiş olması nedeniyle cezasının 'mükerrirlere özgü infaz rejimi' ile infazına da karar verilmiştir. Suçun ve cezanın niteliği, suç işlemede mükerrir olunması ve infazın buna göre yapılacak olması nedenleriyle adı geçen şahsın lehe infaz düzenlemelerinden yararlanarak açık cezaevine geçmesi mümkün bulunmamaktadır" dedi.

İddiaların ardından savcılıkla görüştüğünü aktaran Poyraz, "Nitekim savcılık infaz kalemi ile yaptığım görüşme sonucu şahsın halen Van Yüksek Güvenlikli kapalı Cezaevinde bulunduğu ve cezasının infaz edilmekte olduğu, açık cezaevine geçme durumunun olmadığı tarafıma iletilmiştir. Diğer taraftan adı geçen şahsın cinayet öncesi açık cezaevine geçirilmesi ve firarında kamu görevlilerinin kusuru nedeniyle yaptığımız suç duyurusu sonucu verilen savcılık takipsizlik kararı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız bireysel başvuru halen neticelenmemiştir" ifadelerini kullandı.