Validebağ Korusu'na sahip çıkan gönüllüler: Kurul kararına rağmen otsu bitkiler katledildi

Validebağ Korusu'nda bölge sakinleri ile Üsküdar Belediyesi arasındaki çevre mücadelesi devam ediyor. İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan ve 1. derece sit alanı olan Validebağ Korusu'nda hukuka aykırı bir biçimde oy biçme işlemi yapıldığı iddia edildi. Validebağ Gönüllüleri, yapılan işleme tepki göstermek için Üsküdar Belediyesi önünde toplanarak eylem yaptı.

Validebağ Gönüllüleri adına basın açıklamasını Semra Cebecioğlu okudu. Cebecioğlu şunları söyledi:

"ÜSKÜDAR BELEDİYESİ YİNE KENDİNDEN BEKLENENİ YAPTI KORU’NUN OTSU BİTKİLERİNİ KATLETTİ: 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sabah saatlerinde Validebağ Korusu düşmanı Üsküdar Belediyesi yine kendinden bekleneni yaptı. Onlarca işçiyi ve onları bizlerden 'korumak' üzere onlarca zabıtayı ve onlarca polisi de Koru’ya sokarak Koru’nun otsu bitkilerini katletti. Hem de nasıl? İşçilerin ellerinde mazotla çalışan makineler ve yedek mazot bidonlarıyla… Gösterdikleri gerekçe: Koru’yu yangına karşı korumak. Bunun yalan olduğunu sağır sultan bile duydu, öğrendi. Hala anlamayanlar için tekrar ediyoruz: Orman yangınlarını otsu bitkiler çıkarmaz, insanlar çıkarır. Ot diyerek küçümsediğiniz otsu bitkiler, korunun eko sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. İçinde ve altında kuşlar, kirpiler, kaplumbağalar, kertenkeleler, kelebekler, çekirgeler ve daha pek çok börtü böcek yaşar. İnsanlar nasıl evlerde yaşarlarsa, bu canlılar da otsu bitkilerin arasında yaşarlar, beslenirler ve ürerler. Otsu bitkiler ayrıca toprağı ve ağaçların diplerini güneş ışığından koruyarak nem kaybının daha az olmasına katkıda bulunurlar.

YANGINI ÖNLEME GEREKÇENİZE ARTIK ÇOCUKLAR BİLE İNANMIYOR, KOMİK OLUYORSUNUZ: Bunları bilmeyebilirsiniz ama konuya bütüncül bakan bilim insanlarından öğrendiğimiz bu bilgileri biz size yıllardır anlatıyoruz, anlamıyorsunuz. Anlama kapasiteniz bu kadar düşük olamayacağına göre, niyetiniz kötü. Yangını önleme gerekçenize artık çocuklar bile inanmıyor, komik oluyorsunuz, bizden söylemesi. Şimdi gelelim işin diğer boyutuna, hani hiç hoşlanmayıp ayak bağı gördüğünüz hukuki yönüne… İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 10 Ağustos 2021 tarihli yazısında der ki '…yapılacak uygulamanın doğal sit alanı veya tabiat varlığını etkileyecek bir müdahale içermesi halinde konuya ilişkin ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu izni/görüşü alınmadan herhangi bir uygulama yapılmaması ve bu tür uygulamaların plan koşullarına uygun olarak Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarınca incelenmesi ve karara bağlanması…'

İŞTE ÜSKÜDAR BELEDİYESİ’NİN ÇALIŞMA BİÇİMİ KISACA HUKUKU YOK SAYMAK, BİR KİŞİNİN KEYFİNE GÖRE İŞ YAPMAK: Daha açık nasıl söylenebilir acaba? Geçen sene böyle bir izin olmadan otsu bitkileri katlettiniz. Bu sene yine sorduk, yine izin yok, haber verme bile yok. Yetkililerle bugünkü konuşmamız şu şekilde gelişti: İzniniz var mı diye sorduk. Cevap: Bu izni almak çok kolay, hemen alırız. Madem o kadar kolay, başvurun, alın. Ama alıncaya kadar ot biçmeyi durdurun dedik. Cevap: Durduramayız. Neden diye sorduk. Cevap: Zaten otların çoğu biçildi. Yani 'ben yaptım oldu mu’ diyorsunuz dedik. Cevap veremediler, kaçtılar. İşte Üsküdar Belediyesi’nin çalışma biçimi kısaca bu. Hukuku yok saymak, bir kişinin keyfine göre iş yapmak, doğaya, çevreye, halka saygısızlık yapmak. Validebağ Korusu’nda çöpler dağ gibi yığılmış, rüzgarla her tarafa dağılmış durumda. Belediye bunları görmüyor bile, varsa yoksa otsu bitkileri biçme peşinde.

ÇÖPLERİN TOPLANMASI İÇİN 25 YIL BOYUNCA BELEDİYEYE DEFALARCA YAZI YAZDIK: Çöplerin toplanması için 25 yıl boyunca belediyeye defalarca yazı yazdık. Ne bunlara cevap verildi, ne de çöpler toplandı. Çöpleri hep biz topladık, toplamaya da devam ediyoruz. Belediyenin asli görevi çöp toplamaktır, otsu bitkileri biçmek değil. Üstelik çöpleri toplamama nedeni olarak bizleri gösteriyorlar. Bu absürt ötesi iddiaya karşı soruyoruz. Eğer çöpleri toplama konusunda bizden bu kadar çekiniyorsanız, neden aynı çekinceyi otsu bitkileri biçmeye kalkarken göstermiyorsunuz?

BAHANE ÜRETMEYİ BIRAKIN, ASLİ İŞİNİZİ YAPIN, KORU’NUN ÇÖPLERİNİ TOPLAYIN: Üsküdar Belediyesi birkaç yıl önce Koru'ya diktiği fidanlara sahip çıkmamış, köklenmesi için birkaç yıl boyunca düzenli olarak sulanması gereken fidanlara bir kez bile su vermemiştir. Bu işi de biz gönüllüler yaptık. Belediyeye görevlerini hatırlatmaktan bıktık, usandık. Üsküdar Belediyesi’ne bir kez daha sesleniyoruz. Bahane üretmeyi bırakın, asli işinizi yapın, Koru’nun çöplerini toplayın. Otsu bitkilerle ve genel olarak Validebağ Korusu ile uğraşmaktan vazgeçin. Geçici olarak halktan aldığınız yetkiyi kötüye kullanma hakkınız yok. Hele Koru'yu korumaya çalışan mahalle sakinlerini terörist ya da marjinal olarak gösterme hakkınız hiç yok. Validebağ Korusu, Üsküdar Belediyesi’ne rağmen yeşil kalacak, doğal kalacak, koru kalacak."

Validebağ Gönüllüleri'nin avukatı Onur Cingil de "Üsküdar Belediyesi hiçbir şey yapmasa daha az zarar verir" diyerek şunları söyledi:

"VALİDEBAĞ’IN EN BÜYÜK TEHLİKESİ ÜSKÜDAR BELEDİYESİ: Validebağ bizim değil, Türkiye’nin değil, dünyanın gözbebeği bir değer. Avrupa kıtasının şehir içinde kalmış, el değmemiş tek doğal sit alanı olan yer. Dolayısıyla Validebağ bu evrende tüm canlıların olduğu yer. Burası bu şekilde kontrolsüzce ne yaptığını bilmeden Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce yapılan bir işlemle yapılamaz. Burası park değildir, bahçe değildir. Validebağ korudur. Dolayısıyla bu ironik durum bile çok önemli. Asıl yangın tehlikesi, oradaki çalılıklar değil Üsküdar Belediyesinin ta kendisi. Validebağ’ın en büyük tehlikesi Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Belediye Başkanı ve bu kafa. Burada yapılması gereken çok açık. Koruma Kurulu'nun kararlarına hep uyduk, Validebağ’daki bütün süreçlerde onlar yapmak istedi biz hukuka başvurduk ve hepsini kazandık. Tüm Türkiye bunu çok iyi biliyor.

İNANIN ÜSKÜDAR BELEDİYESİ HİÇBİR ŞEY YAPMASA DAHA AZ ZARAR VERİR: Yaptıklarının hukuksuz ve yanlış olduklarını onlarda çok iyi biliyor. O sebeple dün de söyledik ki Koruma Kurulu'na neden başvurmuyorsunuz diye. Validebağ’da her bir işlemlerinde zarar veriyorlar. İnanın Üsküdar Belediyesi hiçbir şey yapmasa daha az zarar verir. Skandallar başkanı bir belediye başkanı ve her gün skandallarla uyumlu bir belediye, o yüzden Üsküdarlıdan, Üsküdarlının hayatından, canlısından, yaşamından, yaşam alanlarından elinizi çekin.”