Cennet Mahallesi Metrobüs Alt Geçidini Su Bastı
Cennet Mahallesi metrobüs durağını su pompalarının bozulması sebebiyle su bastı. Vatandaşlar metrobüse, yere koyulan paletler üzerinden ulaşabildi.
Küçükçekmece Cennet Mahallesi metrobüs durağındaki alt geçidi su bastı. Belediye ekipleri müdahale ederken vatandaşların geçişleri ise paletler üzerinden sağlandı.
Su baskınının, dere yatağı üzerinde inşa edilen alt geçitte su baskınlarını önlemek için 24 saat çalışan su pompalarının bozulması sebebiyle meydana geldiği öğrenildi.
Belediye ekiplerinin altgeçitteki su tahliye çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, yolcuların paletlerin üzerinde yürümeye çalıştıkları anlar cep telefonları ile görüntülendi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: