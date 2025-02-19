Cennet Mahallesi Metrobüs Alt Geçidini Su Bastı

Cennet Mahallesi metrobüs durağını su pompalarının bozulması sebebiyle su bastı. Vatandaşlar metrobüse, yere koyulan paletler üzerinden ulaşabildi.

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Küçükçekmece Cennet Mahallesi metrobüs durağındaki alt geçidi su bastı. Belediye ekipleri müdahale ederken vatandaşların geçişleri ise paletler üzerinden sağlandı.

Cennet Mahallesi Metrobüs Alt Geçidini Su Bastı - Resim : 1

Su baskınının, dere yatağı üzerinde inşa edilen alt geçitte su baskınlarını önlemek için 24 saat çalışan su pompalarının bozulması sebebiyle meydana geldiği öğrenildi.

Cennet Mahallesi Metrobüs Alt Geçidini Su Bastı - Resim : 2

Belediye ekiplerinin altgeçitteki su tahliye çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, yolcuların paletlerin üzerinde yürümeye çalıştıkları anlar cep telefonları ile görüntülendi.

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Kaynak: DHA

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