Cengiz Holding'e Ait Maden Ocağında Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Siirt'te Cengiz Holding'e ait maden ocağında trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyünde 16 Temmuz'da, Cengiz Holding'e bağlı maden ocağında pikabın devrilmesi sonucu trafik kazası yaşandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada Fatih Ertekin isimli vatandaş ağır yaralandı. Ertekin, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Daha sonra Diyarbakır'a hastaneye sevk edilen Ertekin, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayla ilgili inceleme soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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