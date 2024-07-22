Cengiz Holding'e Ait Maden Ocağında Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Siirt'te Cengiz Holding'e ait maden ocağında trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

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Cengiz Holding'e Ait Maden Ocağında Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyünde 16 Temmuz'da, Cengiz Holding'e bağlı maden ocağında pikabın devrilmesi sonucu trafik kazası yaşandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada Fatih Ertekin isimli vatandaş ağır yaralandı. Ertekin, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Daha sonra Diyarbakır'a hastaneye sevk edilen Ertekin, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili inceleme soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Cengiz Holding Trafik kazası
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